Le retrait du maillot de Tony Parker en Équipe de France, c’est ce soir !

Une soirée historique va se tenir à l’occasion de France – Serbie ce soir, à la LDLC Arena de Décines. La première cérémonie de retrait de maillot de l’histoire de l’Équipe de France honorera le numéro 9 et la carrière de Tony Parker !

Un moment forcément spécial à la OL Vallée dans la soirée, puisque c’est au sein de l’enceinte du club dont il est le propriétaire que Tony Parker verra son numéro 9 retiré en Équipe de France. A l’occasion de l’évènement France – Serbie, TP9 va recevoir l’honneur ultime : avoir son maillot retiré en sélection nationale. Après 181 sélections, un EuroBasket junior en 2000, deux sélections dans le meilleur 5 de l’EuroBasket, deux médailles de bronze à l’EuroBasket (2005 et 2015), une médaille d’argent à l’EuroBasket de 2007 et avoir finalement porté l’EDF à la victoire finale lors de l’Euro 2013, offrant son premier titre majeur à la sélection française en devenant MVP de la compétition, qui était plus digne que l’ex vice capitaine des Bleus pour recevoir cette distinction ?

Le meneur emblématique de l’Équipe de France a eu l’occasion de s’exprimer sur ce grand honneur qui va lui être réservé dans un communiqué. Forcément, beaucoup d’émotions pour TP tant le moment va être immense. Devant ses anciens coéquipiers de sélection, toute une flopée de figures emblématiques de l’Équipe de France, le Rookie de l’Année, le Défenseur de l’Année et même le MVP en titre de la NBA. A grande occasion, grande réception.

🥺🇫🇷 Les mots de Tony Parker à un peu plus de 24 heures de son numéro 9️⃣ retiré.

Après 2 741 points marqués avec les Bleus, des étés à arpenter le monde pour jouer avec son EDF et se constituer un palmarès collectif long comme le bras, le moment est venu de rendre un immense hommage au dragster de la sélection bleu-blanc-rouge. C’est bel et bien un deuxième maillot de Tony Parker qui va être retiré ce soir. Ça c’est de l’accomplissement mine de rien. Vous avez combien de maillots retirés, vous ?