Les basketteurs français avec le plus de médailles internationales

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent dans trois semaines, et pour célébrer l’échéance à venir, on vous propose aujourd’hui un tour d’horizon des plus beaux palmarès collectifs français. Attention, il y a de la légende au mètre carré.

Entre les premiers pas réalisés dans les années 30, les gros coups d’éclats du début des années 2000, l’époque Parker et la génération juste sous nos yeux, il y a effectivement quelques médailles à recenser chez les Français. De quoi faire la part belle sur quelques lignes à ceux dont le palmarès collectif est le plus opulent, en terme de médailles gagnées. Attention les grognons, on n’est pas ici sur une hiérarchie des meilleurs joueurs de l’histoire des Bleus mais bien sur un comparo des palmarès col-lec-tifs. Cordialement.

Ndlr : on ne compte ici que les trois compétitions internationales principales. Les compétitions jeunes, Jeux Méditerranéens, Coupe Stankovic, tournoi d’Acropolis et de Liège, victoires aux épreuves de Fort Boyard et autres participations à Total Wipeout ne sont malheureusement pas prises en compte.

Nicolas Batum (2009 – en cours) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 2 médailles de bronze à la Coupe du monde (2014, 2019), 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 1 médaille de bronze à l’EuroBasket (2015)

Nando de Colo (2008 – en cours) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2019), 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 1 médaille de bronze à l’EuroBasket (2015)

Thomas Heurtel (2013 – 2022) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2014), 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2022)

Andrew Albicy (2010 – présent) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2019), 2 médailles d’argent à l’EuroBasket (2011, 2022)

Boris Diaw (2002 – 2018) : 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2014), 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 2 médailles de bronze à l’Eurobasket (2005, 2015)

Evan Fournier (2013 – en cours) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 2 médailles de bronze à la Coupe du monde (2014, 2019), 1 médailles d’argent à l’EuroBasket (2022), 1 médaille de bronze à l’EuroBasket (2015)

Mickaël Gelabale (2005 – 2016) : 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2014), 1 médailles d’argent à l’EuroBasket (2022), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 2 médailles de bronze à l’EuroBasket (2005, 2015)

Rudy Gobert (2012 – en cours) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 2 médailles de bronze à la Coupe du monde (2014, 2019), 1 médailles d’argent à l’EuroBasket (2022), 1 médaille de bronze à l’EuroBasket (2015)

Florent Piétrus (2001 – 2016) : 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2014), 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 2 médailles de bronze à l’EuroBasket (2005, 2015)

Charles Kahudi (2012 – 2018) : 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2014), 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 1 médaille de bronze à l’EuroBasket (2015)

Tony Parker (2000 – 2016) : 1 médaille d’or à l’EuroBasket (2013), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2011), 2 médailles de bronze à l’EuroBasket (2005, 2015)

André Buffière (1946 – 1955) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (1948), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (1949), 2 médailles de bronze à l’EuroBasket (1951, 1953)

René Chocat (1945 – 1953) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (1948), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (1949), 2 médailles de bronze à l’EuroBasket (1951, 1953)

Vincent Poirier (2017 – en cours) : 1 médaille d’argent aux Jeux olympiques (2020), 1 médaille de bronze à la Coupe du monde (2019), 1 médaille d’argent à l’EuroBasket (2022)