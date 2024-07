Après trois premiers jours intenses de compétition on connait désormais les seize demi-finalistes (drôle de phrase) mais aussi, forcément, les huit nations éliminées qui ne verront pas conséquent pas Paris cet été. On fait le point sur les grands déçus de la semaine !

Angola

Angola – Espagne : 81-89

Angola – Liban : 70-74

Ils étaient venus pour un braquo, ils sont repartis capot. Deux matchs et deux défaites, la première honorable face à l’Espagne et l’autre pourtant très évitable contre le Liban. Pendant de très nombreuses années pays numéro 1 en Afrique, l’Angola laisse officiellement sa place au Soudan du Sud en 2024.

Pologne

Pologne – Bahamas : 81-90

Pologne – Finlande : 88-89

L’une des grosses cagades de ce premier tour. Une défaite contre les Bahamas, soit, pas facile de freiner un Buddy Hield sauvage et ce jeune fifou de VG Edgecombe. Souci par contre : la défaite hier contre la Finlande après avoir mené de 16 points en deuxième mi-temps. Jeremy Sochan a été très bon, ses collègues Slaughter ou Ponitka pas mal non plus, mais la Pologne repart avec deux défaites en deux matchs.

Géorgie

Géorgie – Lettonie : 55-83

Géorgie – Philippines : 96-94

Le goal average a eu raison de Sandro Mamukelashvili, Tornike Shengelia et Goga Bitadze. La branlée reçue d’entrée par les locaux lettons était de trop, et la Géorgie a même failli perdre contre les Philippines. Si près, si loin.

Monténegro

Monténegro – Brésil : 72-81

Monténegro – Cameroun : 70-66

Peut-être la plus grosse déception de ce premier tour. Le groupe B de Riga était pourtant très ouvert, et sur un malentendu on voyait même Nikola Vucevic et ses potos être capables de faire un coup. Un coup dans l’eau plutôt, et c’est le vaillant Cameroun qui a crée la surprise en accompagnant le Brésil en demi, dans un groupe où tout s’est joué au goal-average.

Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande – Croatie : 90-86

Nouvelle-Zélande – Slovénie : 78-104

Reversés dans le “groupe de la mort”, les victimes annoncées ont bien failli ne pas l’être ! Une victoire inattendue contre la Croatie, un match sacrément valeureux contre Luka Doncic et des Slovènes en mission, et c’est finalement pour quelques points de goal average qu’un incroyable Shea Ili et ses coéquipiers néozaides ont échoué. Dommage, on tenait là la belle histoire de ce premier tour.

Égypte

Égypte – République Dominicaine : 77-90

Égypte – Grèce : 71-93

Pour les Égyptiens aussi la marche était trop haute. Le TQO du Pirée était clairement the place not to be en juillet et Ahmed Metwaly (très bon !) et les siens s’en sont allés sans jamais n’avoir été autre chose qu’un faire-valoir.

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire – Lituanie : 93-97

Côte d’Ivoire – Mexique : 81-92

Ils ne sont pas passés loin ! Un match superbe contre la Lituanie, pour certains l’un des plus beaux de l’histoire de la sélection, mais soldée par une courte défaite. Puis une deuxième défaite contre le Mexique cette fois-ci, mais montrant une fois de plus que l’écart avec les tous meilleurs n’était plus si grand. On reverra les Ivoiriens très vite, c’est sûr !

Bahrein

Bahrein – Porto Rico : 56-99

Bahrein – Italie : 53-114

On n’attendait pas grand chose, alors on n’est pas vraiment déçus. La nation la plus faible des quatre tournois, et même la pire déculottée de l’histoire des TQO face à l’Italie. Il n’y avait sans doute rien de plus à espérer.