Paris 2024 – TQO : le programme complet des demi-finales

Hop ! On connait depuis cette nuit le programme complet des demi-finales des TQO ! Quatre poules, huit demi-finales, samedi après-midi, immanquable, envoyez le programme !

14h30 : Brésil – Philippines (Riga)

16h30 : Slovénie – Grèce (Grèce)

17h30 : Bahamas – Liban (Valence)

18h : Lettonie – Cameroun (Riga)

20h : Croatie – République Dominicaine (Grèce)

20h30 : Espagne – Finlande (Valence)

22h : Lituanie – Italie (San Juan)

1h : Porto Rico – Mexique (San Juan)

Il n’en restera que 4 (finales dimanche)

A Riga peu de surprises, et le Brésil et la Lettonie devront assumer leur rang, respectivement face aux Philippines et aux étonnants Camerounais, avant de se retrouver pour une finale assez attendue.

A Valence même bail, les favoris assurent et on pourrait (devrait) retrouver l’Espagne et les Bahamas en finale, si tant est que les obstacles libanais et finlandais soient passés sans encombre.

Le choc de la journée aura lieu à Athènes, avec un incroyable duel entre la Grèce et la Slovénie, entre Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Un duel que l’on attendait plutôt le lendemain mais au final ça ne change pas grand chose : pour aller à Paris il faudra battre tout le monde. Dans l’autre demi-finale les Croates tenteront de passer l’écueil dominicain.

Pour finir, gros choc à San Juan puisque l’Italie et la Lituanie se joueront en demi, alors que de l’autre côté Porto Rico pourra compter sur l’appui de son public face au Mexique avant une finale potentielle.

Huit matchs, et une après-midi qui s’annonce exceptionnelle, qui s’annonce FIBA, qui s’annonce basket. Des matchs qui sont disponibles sur le Canal Courtside de la FIBA, moyennant petite finance, mais on vous promet que ça vaut le coup.