Cette nuit à Los Angeles ont eu lieu les ESPY Awards, qui récompensent tous les ans les meilleurs sportifs de l’année dans les différents sports américains. Luka Doncic et Jaylen Brown ont été honorés.

Luka Doncic a en effet été élu “Meilleur Joueur NBA” de l’année 2024, lui qui a emmené les Dallas Mavericks jusqu’en Finales NBA il y a quelques semaines. Le phénomène slovène avait également terminé dans le Top 3 de la course au MVP au terme de la saison régulière, lâchant des performances parfois historiques au cours de cette dernière (comme ses 73 points face à Atlanta en janvier dernier).

Doncic était en concurrence avec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Jayson Tatum dans ces ESPY Awards 2024.

Mavericks superstar Luka Dončić wins the 2024 ESPY Award for Best NBA Player! #MFFL

(🎥: @malika_andrews)

— Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) July 11, 2024

Jaylen Brown a lui raflé la mise dans la catégorie “Meilleure performance lors d’une finale”. La star des Celtics était en concurrence avec Midge Purce (football), Kayla Martello (Lacrosse) et le duo Blake Corum – Will Johnson (foot US). Cette fois-ci, Brown n’a pas été snobé.

Pour rappel, Jaylen Brown a été élu MVP des Finales NBA après sa belle performance contre les Mavericks de Luka Doncic. Il a terminé la série avec des stats de 20,8 points, 5,4 rebonds, 5 passes, 1,6 interception et 0,8 contre à 44% au tir.

Jaylen Brown acceptance speech after winning ESPY for best championship performance

JB thanks his teammates, the #Celtics and his mother who is 'mad' at him 😂

⚡️by @PrizePicks & @Gametime

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) July 12, 2024

Victor Wembanyama, nominé dans la catégorie “Révélation de l’Année”, n’a lui pas été récompensé. Ce titre a été remporté par JuJu Watkins, la basketteuse d’USC.

Parmi les autres basketteurs/basketteuses récompensé(e)s cette nuit, on peut citer Caitlin Clark (meilleure athlète universitaire, record de l’année/meilleure marqueuse NCAA all-time), A’ja Wilson (meilleure joueuse WNBA, meilleure athlète féminine) et Dawn Staley (coach de South Carolina, Jimmy V Award de la Persévérance). L’équipe de Staley, South Carolina, a aussi été élue meilleure équipe de l’année.

