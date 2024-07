Team USA a disputé son premier match de préparation pour les Jeux olympiques 2024 hier face au Canada, mais le sujet qui prend le plus de place médiatique est l’absence de Jaylen Brown (dernier MVP des Finales) dans l’équipe. Grant Hill, General Manager de Team USA, a justifié son choix en conférence de presse et a nié toute implication de l’équipementier Nike dans cette décision.

Lorsque Kawhi Leonard a été remplacé par Derrick White dans le groupe de Team USA, beaucoup ont été assez surpris.

Trois joueurs des Boston Celtics font partie de l’équipe, mais pas Jaylen Brown, le MVP des Finales en titre ? Un ailier est remplacé par un meneur de jeu alors qu’un joueur capable de dominer les postes 2-3 de n’importe quel pays est prié de rester chez lui ? Des points de réflexions qui se sont transformés en interrogations et qui ont été directement transmis à Grant Hill, le General Manager de l’équipe. Il y a répondu en conférence de presse après la victoire des États-Unis contre le Canada.

“L’objectif c’est de monter une équipe. Nous avons beaucoup d’intérêt par rapport à cette abondance de talents que nous avons aux États-Unis, et nous n’avons que 12 places dans cette équipe. Une des choses les plus difficiles dans mon travail est de laisser en dehors du roster des joueurs dont je suis un fan ; des joueurs que j’admire toute l’année. Des gars qui ont été MVP des Finales, des gars qui ont déjà joué pour Team USA, des gars qui ont gagné des médailles d’or. Mais ma responsabilité est de monter une équipe qui soit complémentaire, avec des joueurs qui se complètent les uns les autres. Une équipe qui nous donne le plus de chances de gagner. Quelles que soient les théories qui sortent, c’est juste ça.”

USA Basketball’s Grant Hill on Jaylen Brown’s posts apparently suggesting Nike was behind his Olympic snub: “For a good portion of my career, I wore Fila. That was supposed to be a joke. We’re proud of our partners, obviously. … This is about putting together a team.” pic.twitter.com/Oh7LvSaUCW

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 11, 2024

Au vu de ces explications, on comprend que le profil de Derrick White, role player parfait qui n’a pas besoin du ballon pour briller et qui peut réaliser toutes les tâches ingrates pendant que les stars se mettent en lumière, puisse intéresser le Manager de Team USA. Mais lorsqu’il s’agit de défendre, de se jeter sur les ballons et de se placer dans un rôle de sidekick, Jaylen Brown a également prouvé par le passé qu’il en est capable.

Grant Hill termine son intervention en parlant de “théories”, mais l’avait aussi commencé de la même façon :

“J’ai porté du Fila pendant la plus grosse partie de ma carrière (…) c’était censé être une blague. Nous sommes évidemment fiers de nos partenaires.”

Il fait ici référence aux rumeurs qui germent depuis hier selon lesquelles l’absence de Jaylen Brown serait une décision prise sous la pression de Nike, le sponsor principal de Team USA.

Le joueur des Celtics a en effet un passif avec la marque à la virgule. Lorsque Nike avait décidé de rompre son contrat avec Kyrie Irving (également absent de Team USA) après plusieurs polémiques, le joueur de Boston avait pris la défense de son ancien coéquipier en tweetant : “depuis quand Nike se soucie de l’éthique ?”. Il avait plus tard réitéré ses critiques en déclarant, dans une interview pour Complex : “Nous sommes en 2023, nous savons ce qu’il se passe dans ces grandes entreprises, ce dans quoi ils investissent et ce qu’ils font en coulisses.”

Jaylen Brown avait un deal avec Adidas en début de carrière, mais il n’y est plus affilié depuis 2021 et évolue désormais sans contrat pour ses chaussures. Rare pour un joueur de son niveau, mais c’est un choix probablement basé sur ses valeurs. Le All-Star de Boston ne s’est pas gêné pour alimenter ces rumeurs avec deux tweets assez mystérieux postés hier.

“@Nike, c’est comme ça que ça se passe maintenant ?”

@nike this what we doing ?

— Jaylen Brown (@FCHWPO) July 10, 2024

🧐🧐🧐

— Jaylen Brown (@FCHWPO) July 10, 2024

Alors, choix business ou purement sportif ? On vous laisse en juger. Quoi qu’il en soit, c’est bien Derrick White qui sera à Lille cet été !

Sources texte : BenGolliver, Complex et Jaylen Brown