Derrick White remplace Kawhi Leonard chez Team USA

Grosse surprise ce mercredi puisqu’on vient d’apprendre que Kawhi Leonard ne jouera pas pour Team USA cet été. Le joueur qui va le remplacer ? Ça pourrait bien être Derrick White.

Le joueur des Celtics est en effet considéré comme le favori pour remplacer Kawhi si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

Clippers’ Kawhi Leonard will no longer play for USA Basketball in the Paris Olympics this summer, and Celtics champion Derrick White is leader to join 12-man roster – developing story at @TheAthletic:https://t.co/JPjPEEl186

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2024

Derrick White n’a pas le CV des autres superstars de Team USA, mais il s’est imposé comme un role player ultime dans une équipe des Celtics qui est allée jusqu’au titre en juin dernier. Typiquement le genre de profil qui peut bien se fondre dans une armada comme celle d’USA Basketball. White est un défenseur élite, un shooteur extérieur hyper solide, et surtout un vrai connecteur offensif. Derrick a aidé à faire du collectif de Boston le plus fort de toute la NBA.

S’il n’a jamais été un joueur calibre All-NBA ni même un All-Star, Derrick White a néanmoins une petite expérience internationale avec Team USA. Il a en effet participé à la Coupe du Monde 2019 en Chine, quand les Etats-Unis ont terminé à une très décevante septième place. À l’époque, White évoluait aux Spurs et ne possédait pas le même niveau qu’aujourd’hui.

En cas de sélection par Team USA, Derrick White rejoindra ses copains de Boston Jrue Holiday et Jayson Tatum.

Source texte : The Athletic, ESPN

Celtics guard Derrick White will be replacing Kawhi Leonard with USA Basketball, a source told @andscape.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 10, 2024