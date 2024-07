Kawhi Leonard, les raisons de son forfait pour les JO de Paris 2024

Ce mercredi, Kawhi Leonard a pris la décision de se retirer de l’effectif de Team USA, et il ne participera donc pas aux Jeux Olympiques. USA Basketball a sorti un communiqué pour expliquer ce choix.

Comme dans beaucoup de communiqués officiels, on n’en apprend pas des masses mais au moins on a une idée plus précise des raisons qui expliquent le forfait de Kawhi Leonard.

“Kawhi est monté en puissance ces dernières semaines pour participer aux Jeux Olympiques et s’est montré solide lors des entraînements à Las Vegas. Il se sentait prêt pour jouer. Cependant, il respecte le fait qu’USA Basketball et les Clippers aient décidé qu’il était dans son meilleur intérêt que de passer le reste de l’été à se préparer pour la saison à venir plutôt que de participer aux Jeux Olympiques à Paris.” – USA Basketball

An update on Kawhi Leonard from the USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/84TjYpc90i

— USA Basketball (@usabasketball) July 10, 2024

Touché au genou (inflammation) lors des derniers Playoffs, Kawhi Leonard avait pu participer au début de la préparation avec Team USA. Son coach aux Clippers Tyronn Lue, assistant dans le staff d’USA Basketball, avait même déclaré que Kawhi était “en bonne santé” et qu’il “avançait dans la bonne direction”. Mais visiblement pas assez.

À lire : Derrick White remplace Kawhi Leonard chez Team USA

D’après Marc J. Spears d’ESPN, Kawhi Leonard aurait tout récemment indiqué à Team USA qu’il ne se sentait pas d’attaque pour la compétition à venir, et a déterminé avec USA Basketball que son genou n’était pas suffisamment remis pour pouvoir aborder la compétition l’esprit libéré. Les deux camps ont ainsi décidé de dire stop. D’après The Athletic, cette inquiétude était partagée par la franchise des Clippers, qui aimerait éviter de démarrer la saison prochaine (dans leur nouvelle salle) sans Kawhi.

Au final, Leonard n’aurait donc pas subi de nouvelle blessure, mais n’était tout simplement pas prêt pour défendre les couleurs de Team USA aux Jeux Olympiques. On rappelle qu’il a terminé les quatre dernières saisons NBA à l’infirmerie à cause de multiples blessures au genou.

__________

Sources texte : USA Basketball, ESPN, The Athletic

Two days ago, Kawhi’s camp reached out to USA Basketball expressing concern, a source said. https://t.co/9caNxAmwMs

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 10, 2024