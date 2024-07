Petite alerte pour Guerschon Yabusele depuis le match de lundi contre l’Allemagne. L’intérieur français a été mis au repos ce mercredi après avoir ressenti une gêne au genou.

Le joueur du Real Madrid a eu le genou qui a sifflé lors la défaite 70-65 face à l’Allemagne à Montpellier et n’a donc pas pris part aux entraînements du jour. L’Équipe de France, déjà privée de Victor Wembanyama ce lundi, a vu son secteur intérieur en prendre un coup face aux coéquipiers de Dennis Schröder. A priori rien de grave pour Guerschon, mais le staff médical préfère ne pas prendre de risque.

Touché au genou sur une mauvaise réception lors du 1QT face à l’Allemagne ce lundi, Guerschon Yabusele a été checké par l’osthéo qui l’avait autorisé à jouer le 3QT. Il n’est pas revenu au 4QT pour ne rien forcer.

On espère que ce n’est rien de grave pour Guersch ! https://t.co/VclLE9WyUI

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 10, 2024

Contre les champions du monde, Guerschon Yabusele s’était fait mal en début de match en retombant mal, et a ensuite fait des tests pour vérifier s’il était bien en état de revenir. La consigne pour Guerschon était de ne prendre aucun risque, mais le joueur comme l’ostéopathe ont chacun donné leur accord pour continuer le match. Yabusele a jugé que son genou était suffisamment rétabli pour rejouer et il n’a quasiment pas quitté le parquet lors du troisième quart-temps. Toutefois, le coach Vincent Collet a préféré se passer du natif de Dreux pour l’intégralité de l’ultime période.

“Il a senti quelque chose au genou sur une réception donc c’est pour ça qu’il a demandé à sortir. On l’a préservé jusqu’à la mi-temps. Il a été checké, il avait un petit blocage. L’osthéo lui a fait quelque chose et on lui a dit que si ça n’allait pas il ne rejouait pas. Il a essayé, ça a semblé aller donc je l’ai fait jouer presque tout le 3è quart-temps. Et après, une fois qu’il était froid, je n’ai pas voulu le faire rejouer à la fin.” – Vincent Collet

On croise fort les doigts et on espère que ce n’est pas trop grave pour Le Bear, qui va devoir observer une petite période de repos. En attendant, Jaylen Hoard, récemment coupé en même temps que Nadir Hifi, réintègre temporairement le groupe pour les entraînements, dans l’attente de nouvelles autour du genou de Guerschon.

Source texte : FFBB

Guerschon Yabusele (genou) a été mis au repos par mesure de précaution ce mercredi.

Jaylen Hoard a rejoint le groupe France à Lyon pour participer aux entraînements.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Pq2Q50WGDx

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 10, 2024