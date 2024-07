Alors qu’il avait entamé la préparation avec Team USA à Las Vegas, Kawhi Leonard ne verra pas les Jeux Olympiques. La star des Clippers a en effet décidé de se retirer de l’équipe !

Kawhi Leonard disait “prendre du bon temps” avec Team USA. Son coach aux Clippers Tyronn Lue – assistant au sein de l’équipe américaine – avait encore déclaré tout récemment que Kawhi semblait en forme.

Tout ça jusqu’à cette breaking news envoyée par Shams Charania de The Athletic ce mercredi après-midi : pas de Kawhi Leonard avec Team USA ! Il pourrait être remplacé par le joueur des Celtics Derrick White.

Kawhi Leonard is withdrawing from Team USA for the Paris Olympics and will be replaced, sources tell me and @joevardon. Boston’s Derrick White is a strong candidate to replace Leonard on Team USA, sources said. pic.twitter.com/OlgwcDb012

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2024

Pour l’instant, aucun détail n’a été révélé sur ce retournement de situation soudain. Mais c’est un nouveau forfait pour Leonard, qui avait quitté les Playoffs blessé (inflammation du genou) et qui comptait sur Team USA pour retrouver le rythme et gagner une médaille d’or olympique. Pour rappel, Kawhi n’a jamais joué une grande compétition internationale avec l’équipe nationale américaine.

Si cette nouvelle nous surprend forcément à chaud, elle n’est pas si choquante si on dézoome un peu. Au vu des nombreuses galères de blessures de Kawhi dans sa carrière et son dernier pépin en Playoffs, on se demandait presque pourquoi il était dans le groupe des 12. Bien sûr il a le talent et le statut pour faire partie des Avengers, mais ça ne semblait pas la meilleure chose à faire pour la suite de sa carrière.

Peut-être que Kawhi l’a compris…

Source texte : The Athletic