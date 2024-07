On avait quitté Kawhi Leonard sur une nouvelle blessure en Playoffs il y a quelques semaines. Désormais, il est de retour sur les parquets avec Team USA et a retrouvé le sourire (enfin façon de parler hein).

Incapable d’assumer sa place au premier tour des Playoffs à cause d’un énième bobo au genou, Kawhi Leonard était initialement considéré comme incertain pour rejoindre Team USA cet été. Mais “The Klaw” est bel et bien là, et sur le terrain s’il vous plaît.

Kawhi a participé à l’entraînement du premier jour ainsi qu’au scrimmage de ce dimanche face à la Select Team.

“J’ai pris mon temps (pour me remettre), et j’ai pu inverser la tendance au cours des deux dernières semaines. Donc ça y est, je suis de retour maintenant, et je prends du bon temps.” – Kawhi (via ESPN)

Malgré son nouveau bobo au genou lors des Playoffs, Kawhi Leonard tenait à rejoindre Team USA, lui qui n’a jamais pu participer à une grande compétition internationale avec l’équipe nationale américaine. Ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est sans doute la dernière vraie opportunité pour lui de décrocher une médaille d’or, en particulier une médaille d’or olympique.

Mais attention, Leonard ne sera pas dans le groupe simplement pour faire de la figuration. Avant d’arriver à Las Vegas avec le reste de Team USA, Kawhi aurait particulièrement impressionné les dirigeants d’USA Basketball, devant qui il a réalisé un workout à Los Angeles vendredi. Grant Hill (manager d’USAB) et Steve Kerr (coach) étaient présents pour évaluer la star des Clippers, qui n’a pas mis longtemps pour les convaincre.

Le rôle de Kawhi Leonard au sein de Team USA reste à définir, mais il n’est pas exclu qu’il soit titulaire s’il confirme sa bonne forme du moment.

___________

Sources texte : ESPN / Los Angeles Times

Kawhi Leonard arrives for Team USA Basketball camp.

🎥: @usabasketball

pic.twitter.com/oaQAHZzlaM

— Joey Linn (@joeylinn_) July 5, 2024

📸 Kawhi Leonard suited up for his first Olympics 🇺🇸#USABMNT | #ParisOlympics pic.twitter.com/RuHQdAmrBZ

— Team USA (@TeamUSA) July 8, 2024

Kawhi Leonard was a full participant in both of Team USA’s practices thus far, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/D9Z5QZSjss

— Andy (@AndyJPuente) July 7, 2024

Kawhi Leonard and Team USA going through a scrimmage at training camp in Las Vegas. pic.twitter.com/EIB6C7mHV9

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) July 7, 2024