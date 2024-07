[vidéo] Les premiers highlights de Team USA à Las Vegas

Ce week-end, les 12 Avengers de Team USA sont arrivés à Las Vegas pour commencer leur préparation. L’occasion de réunir plusieurs highlights parce qu’avec eux, il y a même du spectacle à l’entraînement.

Les superstars de Team USA ont mis les sneakers dès samedi après s’être réunies la veille à Vegas. Un premier entraînement pour se chauffer un peu les poignets et se dégourdir les jambes. Vous remarquerez que Stephen Curry est déjà bien chaud…

KNOCKING 'EM DOWN 🔥

Can’t wait to see Steph in Paris! #USABMNT pic.twitter.com/RDkQmjRf4r

— NBA (@NBA) July 7, 2024

LeBron coming at ya from #USABMNT Training Camp… pic.twitter.com/YKamZx8uQ0

— NBA (@NBA) July 7, 2024

Dimanche, Team USA est passée à des choses un peu plus sérieuses avec un premier scrimmage contre la Select Team, composée notamment du jeune phénomène Cooper Flagg. L’occasion de travailler ou retrouver les automatismes en vue des premiers matchs de préparation. Entre exploits individuels et belles séquences collectives, ça prend forme très vite.

The #USABMNT gets up and down in their first scrimmage of Training Camp in Vegas against the Select Team! 🇺🇸 pic.twitter.com/VGQwrigGBV

— NBA (@NBA) July 7, 2024

"KNOCK DOWN BOOK!"

Ant ➡️ DBook

Select Team vs. National Team #USABMNT pic.twitter.com/kIODMGpopv

— NBA (@NBA) July 7, 2024

Lakers’ LeBron James scores on Celtics’ Payton Pritchard during USA Basketball training camp scrimmage pic.twitter.com/TOKbSIjz5u

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 7, 2024

A little Team USA and Select Team scrimmage action. pic.twitter.com/Xe1jDPjaMb

— Justin Russo (@FlyByKnite) July 7, 2024

Kawhi Leonard and Team USA going through a scrimmage at training camp in Las Vegas. pic.twitter.com/EIB6C7mHV9

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) July 7, 2024

Les highlights en “version longue”

Pour rappel, Team USA affrontera le Canada mercredi à Vegas, avant de jouer l’Australie (15 juillet) et la Serbie (17 juillet) à Abu Dhabi, puis le Soudan du Sud (20 juillet) et l’Allemagne (22 juillet) à Londres.

