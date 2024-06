Cooper Flagg dans la sélection qui s’entraînera face aux stars de Team USA

Avant chaque grande compétition internationale, les stars de Team USA s’entraînent face à une “Select Team” composée de talentueux joueurs américains. Cette année, en vue des JO, on y retrouve notamment Cooper Flagg !

Si vous aviez besoin d’une preuve supplémentaire que Cooper Flagg est bien le prodige le plus hype du moment aux Etats-Unis, la voici.

Le phénomène de 17 ans, favori pour être premier choix à la Draft 2025 et qui évoluera sous les couleurs de l’université de Duke la saison prochaine, fait en effet partie de la “Select Team”. Cette dernière est composée de 11 joueurs NBA, 2 joueurs évoluant en Europe, 1 en two-way contract, et donc 1 joueur universitaire. Elle servira de sparring partner aux superstars de Team USA qui joueront les Jeux Olympiques dans un mois.

C’est Jamahl Mosley, entraîneur du Magic, qui entraînera ce groupe.

The 2024 Select Team 👊@OrlandoMagic head coach Jamahl Mosley will serve as head coach of the Select Team that will train with the 🇺🇸 #USABMNT in Las Vegas pic.twitter.com/BV2UTxbGRn

— USA Basketball (@usabasketball) June 28, 2024

Cooper Flagg est le premier athlète universitaire à faire partie de la “Select Team” depuis 2013. Ce sera l’occasion pour lui de côtoyer les plus grands avant même de poser un orteil en NBA. L’occasion également d’échanger quelques mots avec LeBron James, les deux s’étant déjà rencontrés il y a tout juste un an.

Source texte : USA Basketball

Cooper Flagg x Lebron James pic.twitter.com/EqTT5vq237

— Blue Devils (@BlueDevils) July 7, 2023