Cela a été annoncé à l’instant par Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN. Les Charlotte Hornets ont décidé de se séparer de Seth Curry. Pas forcément la fin de l’aventure pour le frère de Steph à Charlotte, les deux parties resteraient apparemment toujours en discussion pour trouver un nouvel accord.

Alors qu’il restait une année de contrat à Seth Curry – d’un montant annuel de quatre millions de dollars – l’arrière a été coupé. La date butoir pour garantir l’année de contrat de Seth était aujourd’hui à 23h. Garantie il n’y aura donc pas, Seth Curry a été coupé avant par Jeff Peterson, le general manager des Hornets. Arrivé en provenance de Dallas dans le deal qui a amené P.J. Washington au Texas, Seth avait pu disputer huit rencontres sous le maillot bleu des Hornets. Malgré cette décision des Frelons, il existerait apparemment une possibilité de retrouver un accord en juillet entre Seth Curry et la franchise de Charlotte, lors de la Free Agency.

ESPN Sources: The Charlotte Hornets are waiving guard Seth Curry but interest exists on both sides to keep talking on a new deal in July free agency. Team had a deadline today on guaranteeing Curry’s contract for the 2024-2025 season. pic.twitter.com/o1qIwpanIy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024

Dans une saison où il a été gêné par les blessures, Seth a pu disputer seulement 44 matchs pour 5,1 points, 1,5 rebond et 1 passe de moyenne. A bientôt 34 ans, le shooteur pourrait éventuellement retrouver un contrat pour effectuer une onzième saison en NBA. Il y a des limitations défensives connues, mais Seth offre des garanties au niveau de l’adresse et c’est toujours pratique de l’avoir dans un corner quand on est en attaque. Particulièrement épanoui aux 76ers de Joel Embiid il y a quelques années, la présence d’un pivot dominant est parfaite pour ce genre de joueur qui a besoin d’espace pour fonctionner. Espérons que Mark Williams fera de gros progrès cet été.

Seth Curry et les Hornets se séparent officiellement, mais ça n’est peut-être pas la fin de l’histoire pour autant. Il faudra attendre la Free Agency pour en savoir plus sur l’avenir du cadet de Steph. A presque 34 ans et toujours sans bague, Seth a peut-être bien encore ce qu’il faut pour un dernier défi en NBA. A suivre.

Source texte : ESPN