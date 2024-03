Qui est Jeff Peterson, le nouveau manager général des Hornets ?

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais on parle du nouveau boss des opérations basket chez les Charlotte Hornets : Jeff Peterson, manager général assistant aux Nets, devrait en effet prendre la succession de Mitch Kupchak. Par ici les présentations !

35 ans seulement

Qui a dit qu’il fallait être vieux et expérimenté pour être manager général d’une équipe NBA ?

Jeff Peterson n’a que 35 ans, soit quatre de moins que LeBron James. Une fois son nouveau contrat avec les Hornets signé, il deviendra officiellement le plus jeune GM de toute la NBA. Un profil qui correspond plutôt bien à la nouvelle vision de la franchise de Charlotte, qui a clairement appuyé sur le bouton reconstruction depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires Rick Schnall et Gabe Plotkin l’été dernier. Pour rappel, les Hornets ont récemment transféré Terry Rozier, Gordon Hayward et P.J. Washington à la trade deadline.

Jeff Peterson aura pour mission de construire la meilleure équipe possible autour de LaMelo Ball, Brandon Miller ou encore Miles Bridges (s’il prolonge) pour refaire des Hornets une formation fun et compétitive à l’Est.

Passé par Atlanta et Brooklyn

Malgré son jeune âge, Jeff Peterson ne sort pas de nulle part. Il a intégré le front office des Hawks au milieu des années 2010 après avoir consulté le manager général de l’époque Danny Ferry. Du statut de simple stagiaire, Peterson a rapidement grimpé les échelons jusqu’à devenir manager général assistant à Atlanta. Il a notamment travaillé aux côtés de Travis Schlenk chez les Hawks.

Manager général assistant, c’est également un poste qu’il a ensuite occupé chez les Brooklyn Nets, de 2019 à 2024. Jeff Peterson est devenu le bras droit de Sean Marks et a participé au recrutement de Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden. En plus de ça, il a été en charge du scouting à Brooklyn, lui qui possède une expérience riche au niveau universitaire. Jeff Peterson a en effet porté les couleurs d’Iowa, Arkansas et Florida State durant ses années de joueur en NCAA.

“Jeff a cette capacité de pouvoir parler à tout le monde. Il peut avoir une vraie discussion avec un joueur, c’était le cas à plusieurs reprises, et il n’a pas peur de dire ce qu’il faut pour transmettre son message. Mais il peut avoir le même type de discussion avec les coaches, le front office, les propriétaires. C’est un vrai talent.” – Sean Marks sur Jeff Peterson

Des liens déjà établis avec les Hornets

Jeff Peterson est polyvalent : il sait établir de bonnes relations, il sait communiquer avec les différents acteurs de la planète NBA, et a montré avec Sean Marks aux Nets qu’il était capable de bien recruter (Draft, Free Agency, transferts…). Tout cela a convaincu les Hornets de miser sur lui, mais pas que.

Jeff Peterson possède aussi des liens déjà établis avec des membres clés de la franchise de Charlotte. Quand Peterson était à Atlanta, le nouveau proprio des Hornets Rick Schnall était l’un des propriétaires minoritaires des Hawks. Les deux se connaissent (au moins un peu) et cela a joué dans l’arrivée de Jeff à Charlotte. De plus, l’actuel coach des Hornets Steve Clifford était à Brooklyn – en tant que consultant de Steve Nash – quand Peterson était manager assistant aux Nets. Si l’avenir de Clifford sur le banc de Charlotte reste à définir, c’est un lien supplémentaire entre Jeff Peterson et sa nouvelle équipe des Hornets.

Enfin, Peterson a également pu côtoyer Seth Curry à Brooklyn, ce dernier venant tout juste de se faire transférer aux Hornets.

“De ce que j’ai pu voir à Brooklyn, il a beaucoup d’énergie. C’est un bon gars, qui bosse évidemment très dur. Son ascension n’est pas liée au hasard. J’ai passé du bon temps avec lui et j’ai vu voir son éthique de travail. J’ai hâte de travailler avec lui.” – Seth Curry

