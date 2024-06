Premières images de Cooper Flagg sous le maillot de Duke !

Alors que la NBA Draft 2024 est à moins d’une semaine, celui qui est annoncé comme la star de l’édition 2025 vient de se dévoiler pour la première fois à l’entraînement sous les couleurs de sa future université. A même pas 17 ans et demi, Cooper Flagg attise déjà moult convoitises pour la prochaine cuvée. Préparez vous, le Maine Event est en route !

Ce n’est qu’une vidéo d’un lycéen habillé de bleu, qu’on voit tirer un lancer franc, dribbler entre des plots, enchaîner les dunks et tirer derrière l’arc. Et pourtant, on sait déjà que la vidéo va faire son boucan, tant les nouvelles du prospect américain étaient attendues. Au sein de l’équipe universitaire la plus clivante du continent (Duke), Cooper Flagg va mettre sa puissance et ses monstrueuses capacités athlétiques au service des Blue Devils, où son association avec le mutant Sud-Soudanais Khaman Maluach va faire tourner des têtes dans les raquettes de NCAA c’est certain.

First Look 👀 —> @Cooper_Flagg 👿🚧🚧🏗️🧱 pic.twitter.com/88ci5FtSaZ

— Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) June 19, 2024

Après un cursus terminé à la Montverde Academy en Floride, Cooper Flagg s’est déjà constitué un CV de stre-mon alors qu’il n’est même pas en âge de conduire une voiture en Europe. Gatorade National Player of the Year, Mr. Basketball USA, Naismith Prep Player of the Year, une saison de lycée bouclée à 16,4 points, 7,5 rebonds, 3,8 passes et 2,7 contres de moyenne pour un bilan de 34 victoires pour 0 défaite et un titre à la clé.

Considéré par tous comme une recrue cinq étoiles, il s’est également illustré à l’échelle internationale en remportant la Coupe du Monde U17 à seulement 15 ans. Après une finale contre l’Espagne à 10 points, 17 rebonds, 8 interceptions (oui, huit) et 4 contres, le monstre défensif a été élu dans le cinq majeur de la compétition et fut nommé USA Basketball Male Athlete of the Year. Le plus jeune à jamais avoir reçu cet honneur. Préparez vous, la déferlante Flagg va s’abattre sur la première division NCAA. Il va falloir rester solide sur les appuis.

Cooper Flagg sous le maillot de Duke, on voit enfin un peu plus à quoi ça ressemble. A l’orée d’une saison NCAA qui pourrait bien être complètement all time, on n’a qu’une hâte c’est de voir le duo dynamique Copper-Khaman déglinguer tout ce qui se présente sur son chemin. Restez connecté, le futur du basket est sous notre nez.