Playoffs TTFL : McClane, un point c’est tout pour être champion

Un point. Un tout petit point. Après 44 soirées de TTFL en Playoffs, c’est ce qui sépare McClane et son poursuivant, GriiiiZ. Et c’est suffisant pour être le meilleur joueur de TrashTalk Fantasy League sur cette période.

Salut McClane. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL des Playoffs, le Jaylen Brown de cette édition. Tes premières impressions ?

Que ce fut épique ! Le frisson était présent quand je me suis rendu compte que la première place était assurée, à un point près. Steal de Horford sur Luka puis une perte de balle de Holiday (le pick de mon adversaire direct) et le tour était joué. S’en est suivi une de mes plus belles danse de la joie, à la Chandler Bing. Quel pied !

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ?

Je suis Thomas, 32 ans, professeur des écoles à Nancy. La TTFL c’est un incontournable chez nous depuis 6 ans maintenant. On a commencé par une meute de deux loups jusqu’à finir avec une véritable équipe de 10 joueurs depuis 3 ans. Le stress d’avant clôture, le réveil enchanté du best pick ou bien celui de la rage matinale de la carotte : c’est le rendez-vous annuel immanquable.

Comment s’était passée la saison régulière pour toi ? Tu étais déjà suffisamment chaud pour rêver du titre en Playoffs ?

La saison a été en dents de scie. Beaucoup de ratés sur des picks premiums, des bulles en pagaille dues à un endormissement un peu trop rapide. Je n’ai jamais réussi à trouver mon rythme et à être régulier. Heureusement, mon truc à moi, ce sont les Playoffs. Troisième fois que je remporte les Playoffs TTFL au sein de notre équipe, mais finir premier au classement général, je ne m’y attendais clairement pas. Au final, gardez la saison régulière, je m’occupe d’aller chercher la bague de champion !

Je vois que tu joues aussi en équipe avec TTFELES. Tu peux nous parler un peu de l’équipe ?

On est une bande de potes et de connaissances de Nancy et des environs, dans le Grand Est. A la base, l’équipe a été créée avec Geoffrey puis on a été rejoint par les joueurs impitoyables que sont Geoffroy, Julien et Jean-Seb’. Chez nous, c’est chacun pour sa pomme. On s’affronte au sein de l’équipe. Le vainqueur de la saison régulière repart avec un jersey, et celui des Playoffs avec un t-shirt ou une casquette. On met tous la main au porte-monnaie pour créer un peu d’enjeu. Bref, avec ces gars-là c’est une succession de vannes chaque matin, ça chambre très fort. Belle manière de commencer ses journées, non ?

Quels ont été les grands moments de tes Playoffs ? Tu as cru au titre rapidement ?

Je n’ai jamais cru au titre, d’ailleurs je n’en reviens toujours pas. Quand la première place a été atteinte pour la première fois, c’était déjà le Hall of Fame dans ma tête. J’ai eu une chance incroyable : les gros scores ont été assurés avec les picks premiums et de gros scores découlent des performances de role player. On ne va pas se cacher qu’il faut une sacrée réussite et beaucoup de chance. Au bout du compte, je me retrouve avec 2 scores supérieurs à 80 points, 2 supérieurs à 60 et 11 supérieurs à 50.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes qui t’ont fait douter ?

J’ai en mémoire deux soirées qui m’ont fait suer : une bulle avec Caris LeVert sur un DNP et le magnifique Kyrie Irving, sélectionné pour le premier match des Finals, qui termine avec un 4.

Tu peux nous expliquer un peu ta stratégie ? On sait que les Playoffs TTFL sont chauds avec la règle limitant les picks sur toute la durée de la compétition. Plutôt team je mets le meilleur et je vois ce qui me reste ou alors tu as joué à l’économie ?

Je fais mon bracket en début de Playoffs en listant les potentiels picks à jouer par ordre de priorité selon les prédictions de l’équipe qui passera. Pour le reste, lorsque les séries sont serrées, je tente des coups de poker en n’hésitant pas à poser très tôt des picks premiums. Mieux vaut se retrouver avec peu de gros joueurs à mettre en bout de course, que de repartir sans avoir pu placer un joueur.

Maintenant que les Playoffs sont finis et qu’on part pour de longues semaines sans TTFL, que vas-tu faire de tes nuits et de ta vie ?

Finie la NBA, c’est l’heure des vidéos de workout de Ben Simmons et des montages de joueurs avec le maillot des Knicks. Heureusement pour moi, j’ai une autre passion : le baseball. Mon truc à moi, c’est la batte ! Il est donc l’heure de pleinement me concentrer sur la Fantasy League MLB d’ESPN. Donnez de l’amour à ce sport, il n’attend que vous !

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

N’ayez qu’une seule motivation : avoir plus de bagues que Charles Barkley !

Merci pour tes réponses, et on te souhaite autant de réussite sur la Fantasy League MLB qu’au cours de ces Playoffs TTFL.