Les listes des sélections pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 continuent de tomber. Aujourd’hui, c’est au tour du Canada de dévoiler une liste de 20 noms (qui devra être réduite à 12). Sans surprise, Shai Gilgeous-Alexander est présent pour guider les feuilles d’érable à la victoire.

Pour l’occasion, Jordi Fernandez (nouveau coach des Nets) a décidé de faire confiance à ceux qui ont mené le Canada au bronze lors du dernier Mondial. On retrouve ainsi les douze joueurs qui étaient au Japon et aux Philippines l’été dernier, dont Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Lu Dort ou encore R.J. Barrett.

Our 20 🍁👊 https://t.co/0QqO494zqa pic.twitter.com/JWlorv19HG

— Canada Basketball (@CanBball) June 19, 2024

Pour les accompagner, quelques renforts qui rendent ce groupe encore plus flippant sur le papier. Blessé au dernier tournoi, Jamal Murray est cette fois bien de la partie ! Brillant avec les Pacers cette saison, Andrew Nembhard a lui aussi obtenu son ticket pour cette présélection. Enfin, on note le grand retour d’Andrew Wiggins sous le maillot canadien, 3 ans après sa dernière apparition.

Pour leur première apparition aux Jeux Olympiques depuis 2000 et Sydney, le Canada n’a pas été aidé par le tirage puisque le voisin des US figure dans le “Groupe de la Mort” avec l’Australie, et les vainqueurs des TQO de Valence et d’Athènes, ce qui pourrait donc donner Espagne et Slovénie / Grèce.

Avec un effectif aussi talentueux et fourni, le Canada est un candidat légitime pour un podium du côté de Paris. Si c’était le cas, ça serait sa première médaille olympique depuis.. 1936.

Source texte : Canada Basketball