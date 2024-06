LeBron James, Russell Westbrook, DeMar DeRozan présents au concert de Kendrick Lamar à Los Angeles

Cette nuit, Kendrick Lamar a tenu un gros concert à Los Angeles, sa ville d’origine. Dans un contexte explosif de clash avec Drake, beaucoup de joueurs NBA ont signifié leur soutien à K-Dot en se rendant au show. Spoiler : quand on voit les images, on ne peut que se dire qu’ils en ont eu pour leur argent.

LeBron James, Russell Westbrook, DeMar DeRozan. Le premier est la star des Lakers, l’équipe reine de la Cité des Anges. Le second est né à Long Beach, au sud de l’agglomération. Le troisième est carrément de Compton, la même ville que Kendrick Lamar. Là, c’est du coeur de L.A. dont on parle. Bref, rien de plus logique que les bonhommes soient sur place pour manifester du love à leur rappeur favori. Et puis aussi pour kiffer, car King Kendrick n’a pas fait dans la retenue pour ce show à la maison.

Kendrick Lamar ran “Not Like Us” back and let the crowd perform it for him at The Pop Out. 😭😭😭 pic.twitter.com/EDSktPvU96

Dr. Dre invité pour des reprises, mais aussi Jay Rock, Tyler the Creator… et énormément de rappeurs issus de Los Angeles. Des images qui font frissonner tout fan de rap ! Tiens, derniers guests de prestige aperçus : The Weeknd et James Harden.

🚨RUSSEL WESTBROOK AND DEMAR DEROZAN GO ON STAGE WITH KENDRICK LAMAR TO PERFORM “NOT LIKE US” pic.twitter.com/EEKLjFzGaj

Russell Westbrook speaks on his performance at Kendrick Lamar’s ‘Pop Out’ show 👀

“IF YOU KNOW YOU KNOW!!!”

“REAL WESTSIDE SH*T”

“Appreciate you DOT!” pic.twitter.com/cU8M5AbNBM

