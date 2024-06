Les superteams NBA qui se sont construites via les Jeux Olympiques

Cet été, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Team USA va sortir l’artillerie lourde en associant les plus grandes stars américaines de la NBA. Une association de stars qui aura évidemment comme objectif premier de ramener l’or à la maison, mais qui pourrait aussi être à l’origine de la formation de futures superteams en NBA. On l’a déjà vu à plusieurs reprises par le passé : des Heatles de Miami aux Warriors de Kevin Durant, voici les grandes armadas qui se construites avec l’aide de Team USA.

C’est véritablement à partir de 2010 qu’on a pu se rendre compte de l’impact que pouvait avoir Team USA dans la formation de superteams en NBA. Cet été-là, deux ans après les Jeux Olympiques de Pékin, LeBron James et Chris Bosh ont rejoint Dwyane Wade à Miami. Un véritable tremblement de terre qui a bouleversé la NBA et qui a fait naître d’autres armadas lors de la décennie qui a suivi.

Les “Heatles” de Miami

Les stars : LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh

Copains de la Draft 2003, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ont enchaîné les expériences avec l’équipe nationale durant leur début de carrière. Les deux premiers faisaient partie de Team USA dès les Jeux Olympiques 2004 à Athènes, tandis que le trio a joué ensemble au Mondial 2006 et surtout aux JO 2008 avec la fameuse “Redeem Team”. Durant ces derniers, ils ont remporté la médaille d’or en remettant les États-Unis sur le toit du monde, partageant ainsi l’un des plus grands moments de leurs carrières. Cela a renforcé leurs liens sur comme en dehors des parquets, ainsi que leur désir de jouer un jour sous le même maillot en NBA.

Manigançant en coulisses avec leur agent respectif pour devenir tous les trois agents libres à l’été 2010, LeBron, Wade et Bosh finissent par se réunir chez Pat Riley à Miami pour former les Heatles. Ils remporteront deux titres NBA en quatre Finales entre 2010 et 2014.

Les Cavaliers version “Big Three”

Les stars : LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love

En 2014, après quatre années à Miami, LeBron James décide de rentrer chez lui à Cleveland. Il rejoint ainsi Kyrie Irving mais sait que pour véritablement jouer le titre, il a besoin d’une troisième star capable d’assumer un rôle similaire à celui de Chris Bosh chez le Heat. Cette troisième star, elle se nomme Kevin Love. LeBron a joué aux côtés de Love lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres. Ensemble, ils ont remporté la médaille d’or et ont eu un aperçu sympa de ce que pouvait donner une cohabitation en NBA. Avec ses qualités de shooteur extérieur, de rebondeur et de passeur, Love possède un profil complémentaire au King.

À l’été 2014, quelques semaines après le retour de LeBron dans l’Ohio, Kevin Love est transféré à Cleveland en échange notamment d’Andrew Wiggins. Le Big Three LeBron – Kyrie – Love disputera trois finales de suite (quatre pour LeBron et Love) avec un titre NBA remporté en 2016 contre les Golden State Warriors.

Les Warriors et leur “cinq de la mort”

Les stars : Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala

Le “Death Lineup”, connu aussi sous le nom des “Hamptons Five”, représente la combinaison létale proposée par les Warriors entre 2016 et 2019. Une combinaison composée de Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala et Kevin Durant.

Si les Splash Brothers et Draymond ont tous été draftés par Golden State, Iguodala et KD sont arrivés via la Free Agency. Le premier a signé aux Warriors en 2013, trois ans après avoir côtoyé Curry lors du Mondial 2010 avec Team USA. Quant à Durant, il a rejoint les Dubs en 2016 après avoir joué avec Iguodala en 2010 mais aussi aux Jeux Olympiques de 2012. KD et Curry ont aussi été coéquipiers en 2010 au Mondial, tandis que Durant a partagé le maillot de Team USA aux JO 2016 avec Draymond Green et Klay Thompson. Tous ces rendez-vous avec l’équipe nationale ont formé ou renforcé des liens ayant permis aux Warriors de monter l’une des meilleures équipes de l’histoire de la NBA.

“Avec Steph, on a joué ensemble en Turquie en 2010 (au Mondial, ndlr.). On s’entraînait ensemble le soir, avec Kevin Durant aussi, on était toujours ensemble. On a pu voir comment chacun travaillait, j’ai vu à quel point Steph aimait le jeu. On a construit une très bonne relation.” – Andre Iguodala, au moment de son arrivée aux Warriors en 2013

Entre 2013 et 2019, Golden State a remporté trois titres NBA en cinq Finales.

Pour l’anecdote, sachez que le pivot DeMarcus Cousins – une autre star du milieu des années 2010 – avait décidé de rejoindre les Warriors en 2018 après avoir participé aux JO 2016 avec Team USA, ainsi qu’à la Coupe du Monde 2014. Mais lui n’a pas eu la chance de remporter une bague avec Golden State.

Mais aussi…

D’autres superteams se sont formées au cours de la dernière décennie via (entre autres) des expériences communes avec Team USA, sans pour autant connaître le même succès que les Heatles, les Warriors ou les Cavaliers. En voici quelques-unes :

Les Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden

Kevin Durant et Kyrie Irving décident de faire équipe en 2019 à Brooklyn. Très potes, les deux ont notamment joué ensemble avec Team USA aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. James Harden rejoint le groupe new-yorkais en 2021, connaissant très bien Durant avec qui il a joué avec le Thunder en début de carrière et sous le maillot de Team USA aux JO 2012. Le Barbu était aussi le coéquipier de Kyrie au Mondial 2014. Ensemble, les trois stars ne jouent néanmoins que… 16 matchs avec les Nets (on vous épargne les raisons) entre janvier 2021 et février 2022.

Les Rockets de James Harden et Chris Paul (puis Carmelo Anthony et Russell Westbrook)

En 2017, Chris Paul est transféré par les Clippers chez les Rockets de James Harden. Un transfert qui à l’époque pose quelques doutes sur la compatibilité des deux stars mais qui plaît bien à CP3, excité à l’idée de jouer aux côtés du Barbu. Et pour cause, les deux ont montré des automatismes intéressants lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres, où l’entraîneur des Rockets Mike D’Antoni était dans le staff de Team USA.

“C’est un peu comme avec Team USA. Vous pouvez dire que ça ne va pas marcher, mais ça marche, car ils veulent que ça marche. Je sais que James et Chris veulent que ça marche, et ça suffit.” – Mike D’Antoni

Les Rockets du duo Harden – Paul remportent 65 matchs lors de leur première saison ensemble, avant de tomber face à l’armada des Warriors en Finales de Conférence Ouest 2018.

La star Carmelo Anthony, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de Team USA, rejoindra ensuite Houston mais son intégration se passera très mal. Harden et Paul finiront également par s’embrouiller, ce dernier se faisant finalement échanger contre Russell Westbrook (qui a joué avec Harden au Thunder et avec Team USA aux JO 2012) en 2019. Houston ne rejouera plus jamais les finales de conférence.

Le Thunder de Russell Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony

Après le départ de Kevin Durant en 2016, Russell Westbrook se transforme en MVP mais se retrouve un peu esseulé à Oklahoma City. Mais c’est alors que le Thunder – en 2017 – fait le choix de monter un transfert pour récupérer Paul George d’abord, puis Carmelo Anthony. Ce dernier, impatient de quitter New York, assure au Thunder qu’il est prêt à porter les couleurs d’OKC. C’est donc dans l’Oklahoma que Melo retrouve PG – coéquipier de Team USA aux JO 2016 – et Westbrook, avec qui il a gagné l’or aux JO 2012.

Anthony espère prendre le costume de “FIBA Melo” aux côtés de Russ et George, mais la mayonnaise ne prendra jamais vraiment. Le trio ne restera qu’une année ensemble avec comme bilan une élimination au premier tour des Playoffs 2018.

“J’ai passé beaucoup de temps avec Melo avec Team USA. C’est là d’où vient notre relation. Melo, c’est un vrai. Il a beaucoup sacrifié. Ce n’était pas lui le problème.” – Paul George sur l’échec du Big Three d’OKC

Les Suns de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal

Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal faisaient partie du groupe chargé de remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Bealou n’a finalement pas pu participer à la compétition à cause du COVID, mais Durant et Booker ont bien porté les couleurs de Team USA cet été-là. Les deux hoopers ont remporté une médaille d’or ensemble et ont créé de vrais liens jusqu’à vouloir jouer sous le même maillot en NBA.

Ils évoluent désormais ensemble à Phoenix, KD demandant son transfert dans l’Arizona dès 2022 (il a été transféré en février 2023). Bradley Beal est lui arrivé à Phoenix à l’été 2023 après avoir accepté un trade aux Suns (pour rappel, il possède une no-trade clause). Côte à côte, le trio reste sur une première saison hyper décevante mais espère rebondir l’année prochaine.

Les Rockets d’Hakeem Olajuwon, Charles Barkley et Clyde Drexler (puis Scottie Pippen)

Bien avant le tremblement de terre provoqué par les Heatles en 2010, les Houston Rockets de la fin des années 1990 ont aussi essayé de monter une superteam en se basant sur une précédente expérience olympique. À une époque où les superstars restaient la plupart du temps dans leur franchise d’origine au lieu de réunir leurs forces, cela sortait de la norme.

Les Rockets ont recruté Charles Barkley en 1996, qui avait évidemment participé aux JO 1992 avec Drexler au sein de la mythique Dream Team. Barkley a aussi joué avec Olajuwon aux JO 1996. Deux ans plus tard, après la retraite de Clyde Drexler, c’est Scottie Pippen qui a débarqué à Houston pour former un nouveau Big Three dans le Texas. Pippen et Barkley avaient évolué ensemble dans la Dream Team de Barcelone, tandis que le trio Pippen – Barkley – Olajuwon était carrément réuni en 1996 à Atlanta.

Malgré les automatismes formés sous les couleurs de Team USA et les deux médailles d’or remportées, les Rockets version Big Three(s) n’ont jamais réussi à atteindre les Finales NBA.

Quelle sera la prochaine superteam NBA ?

Team USA va débarquer avec une véritable armada à Paris. Petit rappel des 12 noms qui porteront la tunique américaine dans quelques semaines :

Anthony Davis, Los Angeles Lakers

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Bam Adebayo, Miami Heat

Devin Booker, Phoenix Suns

Jayson Tatum, Boston Celtics

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Jrue Holiday, Boston Celtics

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

Kevin Durant, Phoenix Suns

LeBron James, Los Angeles Lakers

Stephen Curry, Golden State Warriors

Tyrese Haliburton, Indiana Pacers

Si le contexte NBA a bien changé depuis la décennie 2010, que la parité est plus que jamais de mise et que la création de superteams est probablement plus difficile aujourd’hui au vu du CBA, peut-être que les JO 2024 seront à l’origine de la prochaine armada en NBA.

Est-ce que certains de ces joueurs vont réunir leurs forces un jour dans une seule et même équipe NBA ?

