On a encore du mal à se dire que Carmelo Anthony ne rejouera plus au basket professionnellement, mais pourtant c’est bien le cas. Alors que Monsieur a décidé de prendre sa retraite hier, on a décidé de vous parler d’une version de Melo bien particulière, celle qui visite le monde et frappe le basket international de son talent. Zoom sur la naissance et l’héritage de FIBA Melo.

On adore voir les joueurs américains arriver aux JO ou au Mondial pour affronter les équipes internationales dans le contexte FIBA, bien différent de la NBA. La Dream Team 1992 était la première pierre de Team USA, mais au fur et à mesure des années, le jeu américain avait de plus en plus de mal à appuyer sa domination sur le reste du monde.

Au début des années 2000, le basket US ne règne plus. L’Argentine remporte l’or olympique aux JO d’Athènes (2004) tandis que les States ne terminent que troisièmes, deux ans après l’humiliation des Championnats du Monde 2002 à la maison. En Grèce, Carmelo Anthony est déjà là après une belle saison rookie en NBA mais n’a presque pas bougé du banc de tout le tournoi. En 2006, au Mondial, il est nommé co-capitaine de l’équipe (avec LeBron James et Dwyane Wade) par le nouveau coach Mike Krzyzewski (qui a remplacé Larry Brown, pas un grand fan de Melo) mais ne ramène que la médaille de bronze à la maison. Avec près de 20 points de moyenne, Carmelo est tout de même nommé dans le meilleur cinq de la compétition. Une petite consolation pour lui.

Ensuite, 2008 : la Redeem Team. Cette fois-ci, il remporte l’or olympique au sein de la formidable “Équipe du Rachat”, avec LeBron, D-Wade, Kobe Bryant et Cie. Lors de la finale du tournoi face à l’Espagne de Pau Gasol, potentiellement le meilleur match FIBA de l’histoire, Melo contribue en marquant 13 points en 17 minutes. De cette première place en Chine jusqu’à celle à Rio en 2016 tout en passant par l’or au Royaume-Uni en 2012, avec notamment un match légendaire aux JO de Londres face au Nigeria – 37 points en 14 minutes – “FIBA Melo is just different”.

🔥 Carmelo Anthony vs Nigeria

37 PTS in 14 MINS!!!

13-16 FG

10-12 3PT

4 REB

1 AST

1 STL

USA 156 – Nigeria 73: https://t.co/GGbgOxh4w0 pic.twitter.com/zAJsyckKoF

— Ballislife.com (@Ballislife) August 8, 2019

FIBA Melo : une version de Carmelo Anthony en mode boss final du basket international. Le dernier homme à abattre pour atteindre l’étape suivante de la compétition.

Carmelo Anthony a battu des records au scoring de Team USA, surtout celui de la meilleure performance offensive sur un match des Jeux Olympiques contre le Nigeria. Il est également le deuxième meilleur scoreur all-time de l’équipe nationale américaine derrière Kevin Durant avec 336 points. Grâce son physique très solide, son adresse au tir et son talent naturel, Melo possédait un jeu qui n’avait pas besoin d’être adapté pour faire des ravages à l’international. Au contraire, il était comme un poisson dans l’eau, juste indéfendable aux côtés de créateurs comme Chris Paul, LeBron James et d’autres.

Au final, on peut dire que Melo a été l’un des piliers de la délégation américaine pour la relancer après sa crise de la décennie 2000, ce qu’il a fait de la meilleure manière possible en décrochant trois médailles d’or olympiques avec Team USA (un record, partagé avec KD). Chez nous, on se souviendra beaucoup de la suprématie de FIBA Melo. Huit lettres qui resteront dans la légende des différentes compétitions internationales auxquelles il a pu participer.