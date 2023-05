Salement dominé par le Heat depuis le début des Finales de Conférence, Malcolm Brogdon et Boston sont en quête d’un peu d’espoir avant le Game 4 de ce mardi. Interrogé sur les difficultés récentes de sa team, le meneur ne nous a pas franchement rassuré, mais a au moins eu le mérite de mettre des mots sur les maux des Celtics. Ouais, on fait aussi dans la poésie ici.

Un sursis de 48 heures ou un avion à avancer, c’est en gros l’enjeu du match 4 pour la bande de Joe Mazzulla. Une place en NBA Finals face à Denver est en jeu, et après ce qu’on a vu dans les trois premières rencontres de la série, on pencherait plus vers le sweep que le comeback. Une défense à la rue, des shoots qui ne rentrent pas, et plus globalement pas grand chose qui va dans le bon sens, rien ne va plus dans le Massachusetts. Comme dirait l’autre, quand tu répètes la même erreur, on ne parle plus d’erreur mais de décision. On doute que les Celtics aient décidé de se prendre trois roustes de suite mais vous avez l’idée. Si les Cs arrivent au Kaseya Center ce soir avec la même motiv que dimanche, la table de score risque fort de ressembler à la même chose à l’arrivée. Dans des propos rapportés par ESPN, Malcolm Brogdon vient nous confirmer ce qui se voit à peine à la télé… Ça va mal à Boston. Merci Malcolm, pour les scoops on repassera.

“Notre identité a décliné toute l’année. On a essayé de comprendre qui on était, parce que je pense qu’on est une si bonne équipe, si talentueuse au scoring, mais quand on ne met pas nos tirs, on doit compter sur notre défense et elle n’a pas la même régularité tous les soirs” – Malcolm Brodgon

S’il a du mal à rentrer ses tirs depuis deux matchs, le meilleur sixième-homme de l’année a au moins visé dans le mille derrière les micros, et si ça pouvait réveiller son équipe, ce serait pas plus mal. De Tatum à Brown, en passant par n’importe quel role player, la remontée fantastique de Beantown passera par tout le monde, alors on écoute MB, on prend une bonne plâtrée de pâtes à midi et on va tenter de chatouiller Jimmy Butler à 2h30 cette nuit. Pas sûr que ça fasse rigoler Jimmy Buckets, mais si on n’essaie pas, on ne saura pas. Et c’est bien le problème dans cette série, Boston n’a même pas essayé.

À un match de se faire éjecter des Playoffs par la petite porte, les Celtics sont à Miami pour s’offrir le droit d’y croire. Et si l’on n’enterre jamais une équipe qui a terminé deuxième de sa conférence, encore moins une équipe toute verte avec des trèfles, on n’est pas rassuré pour autant. Boston a tous les ingrédients pour nous faire un joli plat, reste à en trouver la recette, même si ça presse un peu.

