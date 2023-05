Il est l’heure. L’heure pour les Celtics de prouver qu’ils ont du cran. L’enjeu est à la hauteur des conséquences qui attendent Boston en cas d’éventuelle élimination cette nuit. Le Heat mène 3-0, et n’aime absolument pas jouer avec sa nourriture. Traduction ? En cas de nouveau trou d’air, les Trèfles seront en vacances dans moins de 24 heures.

Le Heat a montré toute son expérience. Jimmy Butler a montré tout son talent. Un savant mélange qui place Miami en situation ultra-favorable, puisqu’avec la qualification des Nuggets cette nuit, le nombre d’équipes s’étant qualifiées après avoir mené 3-0 dans une série est porté à 150. En autant d’occurences. En gros ? C’est mort pour les Celtics, et avec un tel nombre de répétitions, la statistique semble avoir pris une dimension presque prophétique. Ce qui compte donc désormais pour l’équipe de Joe Mazzulla ? Ne pas subir une énorme humiliation. Mais bordel, ce ne sera pas simple.

Premièrement, car le Heat a bien compris une chose : tendez une main à ces Celtics, ils vous prendront le bras. Ce soir, la pression est bien sûr immense pour Boston, mais elle l’est aussi pour South Beach. L’adversaire en Finales NBA se repose déjà, et chaque jour sera précieux. Repartir à Boston en cas de défaite serait ainsi une mauvaise opération. En gros : ce soir, ça doit gagner.

Un adversaire qui sait quel est son job. Qui joue à la maison. La situation est presque désespérée pour les C’s. Et alors… si ça perd, attendons nous à un été plus que mouvementé à Beantown. Jaylen Brown a déjà été au coeur de plusieurs rumeurs cet hiver, peut-être que celles-ci pourraient se concrétiser cet été. Il en sera de même pour Joe Mazzulla, car avec un tel effectif, c’est le coach qui fera obligatoirement office de premier fusible s’il faut punir quelqu’un. Perdre 4-1 cette série, même si cela reste symbolique, aura un fort impact sur l’intersaison de Boston et surtout sur sa capacité à se relever d’un tel revers.

Pour gagner, la recette est connue : jouer 48 minutes, installer un rythme qui permet à Jayson Tatum et Jaylen Brown de rentrer leur tirs, et surtout coacher de manière à ne pas mettre Erik Spoelstra dans un fauteuil. Dans cette série, le technicien du Heat a de nouveau régné en unique maître. Défensivement, il faut s’adapter, mieux coulisser lors des rotations. Pour éviter de prendre une douche à 3-points. Peut-être une défense de zone, ça sonne très DM3 mais ça peut payer. Dans tout les cas, il faudra trouver une solution car ça urge. C’est dans les moments dramatiques que les grands se subliment. À Jayson Tatum, notamment, de prouver qu’il est bien de ce bois là. Car l’enjeu est bien plus que dramatique, cette nuit à 2h30.