Carmelo Anthony mérite-t-il d’avoir son maillot retiré chez les Nuggets ?

Un jour après l’annonce de la retraite de Carmelo Anthony, des discussions concernant sa legacy animent évidemment la Twittosphère ainsi que les plateaux TV. Parmi les débats qu’on retrouve le plus souvent, celui concernant un potentiel retrait de maillot pour Melo. Le neuvième meilleur scoreur all-time mérite-t-il d’avoir son maillot retiré dans une franchise NBA ? Et si oui, où ça ? On a décidé de peser le pour et le contre, en analysant d’abord son dossier chez les Nuggets (on parlera des Knicks un peu plus tard).

Durant sa carrière longue de quasiment deux décennies, Carmelo Anthony a laissé une vraie empreinte dans deux franchises NBA. D’abord chez les Nuggets de Denver, où il a passé ses sept premières saisons dans la Grande Ligue, de sa sélection à la Draft en 2003 jusqu’à son transfert aux New York Knicks en 2011.

Les arguments pour retirer son maillot à Denver

Quand Carmelo Anthony a débarqué chez les Nuggets en 2003, la franchise de Denver squattait les bas-fonds de l’Ouest, avec un bilan de 17 victoires pour 65 défaites lors la saison précédente. Elle restait également sur sept saisons consécutives sans Playoffs, une belle traversée du désert quoi. Et puis Melo est arrivé. Nouveau franchise player, nouvelle identité, nouvelles couleurs, place à une nouvelle ère à Denver. Si la sélection d’Anthony à la Draft 2003 n’était pas la seule raison du redressement rapide des Nuggets (d’autres joueurs sont arrivés en même temps), impossible de ne pas parler de tournant.

Auteur d’une première saison en mode Rookie de l’Année (même si c’est LeBron James qui l’a emporté…), Melo s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants du circuit NBA avec quasiment 25 points par match et 13 970 points au total (troisième dans l’histoire de la franchise) sous les couleurs de Denver. Il a établi plusieurs records individuels durant son passage dans le Colorado, mais surtout les Nuggets sont devenus un invité régulier en Playoffs. Sept saisons complètes avec Anthony, sept saisons avec un bilan positif, sept campagnes de PO, dont une Finale de Conférence en 2009. Pas dégueu.

Pour résumer, Carmelo Anthony a eu un vrai impact sur les Nuggets. Il est devenu le visage de la franchise et à travers sa popularité, il a fait de Denver une équipe plutôt hype dans les années 2000 (n’oublions pas que Melo a fait la cover du célèbre jeu vidéo NBA Live !). Est-ce que tout cela est suffisant pour retirer son maillot ? Historiquement, on a vu la franchise du Colorado retirer les numéros de joueurs possédant un CV moins impressionnant que Melo, et avec moins de saisons au compteur chez les Nuggets, comme Fat Lever, David Thompson ou encore Dikembe Mutombo. Pour un futur Hall of Famer comme Anthony, neuvième scoreur all-time en NBA et quatre fois All-Star avec Denver, il n’y a pas de raison qu’il ne reçoive pas cet honneur… à moins que.

Les arguments pour ne pas retirer son maillot à Denver

Les détracteurs de Carmelo Anthony – et on sait qu’il y en a à Denver – pointeront du doigt plusieurs éléments pour ne pas retirer son maillot. Premièrement, son manque de succès collectif en Playoffs. C’est bien beau de faire la postseason, mais à quoi bon si c’est pour se faire dégager au premier tour à six reprises en sept participations ? En dehors de la Finale de Conférence 2009, que certains à Denver préfèrent mettre à l’actif du meneur Chauncey Billups plutôt qu’à Anthony, les Nuggets étaient effectivement abonnés aux éliminations rapides en Playoffs. Pendant ce temps-là, les autres grands noms de la Draft 2003 emmenaient leur équipe au titre (Dwyane Wade avec Miami, 2006) ou en Finales NBA (LeBron James avec Cleveland, 2007).

Autre élément qui reste en travers de la gorge de certains fans des Nuggets : le départ de Melo vers les Knicks en 2011. Pensant que les Nuggets étaient sur le point d’entamer un processus de reconstruction après une nouvelle élimination prématurée en Playoffs, Anthony a refusé de prolonger et a demandé son transfert. Une initiative vivement critiquée à l’époque. Quelques mois après “The Decision” de LeBron James, Carmelo représentait la dernière superstar à vouloir porter les couleurs d’une franchise plus bling bling que celle qui l’a drafté. Le transfert vers New York a finalement eu lieu en février 2011, officialisant le divorce entre Melo et la fanbase des Nuggets qui ne se privera pas de le siffler à chacun de ses retours à Denver. Après le trade, les Nuggets ont continué à se qualifier en Playoffs sous les ordres de George Karl, avec qui Anthony a eu son lot d’embrouilles.

Dernier argument, qui est plus d’ordre pratique mais qui pèse tout de même dans la discussion : le MVP actuel des Nuggets – Nikola Jokic – porte aujourd’hui le numéro 15. Et lui pour le coup, c’est sûr, il aura son maillot retiré à l’avenir. Est-ce que les Nuggets veulent vraiment voir deux n°15 au sommet de la salle ? C’est déjà arrivé en NBA (aux Knicks et aux Blazers), mais ce serait quand même assez chelou. Si on imagine que ça ne pose aucun problème au Joker, pour les fans c’est une autre histoire.