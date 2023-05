Menacée d’être exclue de l’Équipe de France féminine si elle manque le début de la préparation des Bleues pour l’EuroBasket qui aura lieu en juin, Marine Johannès est actuellement au centre des discussions dans le basket tricolore. On fait le point sur un dossier assez épineux, qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la sélection.

Aller aux États-Unis pour signer son contrat avec le Liberty, pour qui elle jouera cet été en WNBA. Voilà ce que veut faire Marine Johannès, star par excellence du basket féminin français. Fraîchement championne de Ligue Féminine avec l’ASVEL, elle a pourtant rendez-vous dès demain avec les Bleues, pour préparer la compétition continentale dans laquelle la France ne veut pas jouer autre chose que le titre. Vous l’aurez saisi, ça va bloquer niveau calendrier. En réplique à la décision de Marine, la Fédération Française de Basket a fait savoir qu’elle exclurait toute joueuse qui ne serait pas présente pour le 24 mai avec le reste du groupe, et que cette sanction serait valable… pour les Jeux de Paris, l’année prochaine.

🎙Les mots de Marine Johannes, chargés d’émotions après le titre ! @basketlfb @asvel_feminin #PlayoffsLFB #SEFbasket #championnedefrance pic.twitter.com/tw4c9cvnlk

— Sport en France (@sport_en_france) May 22, 2023

Un véritable casse-tête, pour un élément majeur de la sélection, qui n’a – pour rappel – pas manqué un seul rassemblement en bleu depuis ses années en jeunes. Prendre le temps d’aller rencontrer ceux pour qui elle jouera cet été, impossible. Une situation très tendue, qui n’a pas manqué de faire monter plusieurs grands joueurs au créneau. Parmi eux ? Tony Parker et Nicolas Batum. Même s’ils ont la casquette de propriétaires de l’équipe de l’ASVEL Féminin, leur avis est loin de valoir du toc puisque chez les garçons, la pratique qui consiste à manquer les compétitions internationales pour préparer une saison NBA n’est pas inconnue. En argument principal ? L’amour de Johannès pour le maillot bleu, et son engagement de tous les instants.

“C’est injuste ce qu’il se passe autour d’elle. C’est une fille incroyable. Elle a envie de jouer pour l’équipe de France et elle n’a pas loupé un rendez-vous depuis 2015. On veut l’équipe de France avec Marine. Elle est championne d’Europe et de France et tu veux faire un Euro sans elle ? C’est n’importe quoi. Nous, les garçons, on pouvait aller faire des allers-retours pour signer nos contrats. C’est arrivé plein de fois. Elle ne louperait même pas un match officiel. J’adore Jean-Aimé Toupane et Jean-Pierre Siutat mais à un moment donné, pour cinq jours… J’ai essayé de peser. Elle veut jouer en équipe de France, il faut bien le dire.” – Tony Parker, pour le quotidien l’Équipe.

“Qu’on mette autour de sa tête un ultimatum sur les JO, je trouve ça extrêmement dégueulasse. Si elle n’était pas allée jusqu’en finale LFB, son aller-retour aux Etats-Unis n’aurait pas causé de problème, sauf qu’elle va au bout. Arrêtez de faire chier bordel, elle va venir, on a besoin d’elle. Cette fille est passionnée. Elle a du sang bleu dans les veines, elle vit pour l’équipe de France. Elle veut tout faire, laissez-là gérer bordel ! Elle était en pleurs à la télé. Je sais que je vais me faire engueuler mais je m’en fous.” – Nicolas Batum, pour First Team.

Nicolas Batum sur le cas Marine Johannes avec l’Équipe de France 🇫🇷🗣

Live 🔴 – #LibreAntenneNBA avec @nicolas88batum pic.twitter.com/NkOOSZDKfv

— First Team (@FirstTeam101) May 22, 2023

Voilà, les termes sont dits. Ce qu’on en pense de notre côté ? Que cette situation est avant tout dommage, et qu’elle devrait – si les menaces de la FFBB venaient à être mises à exécution – ne satisfaire personne, qu’il s’agisse de la fédération, de l’équipe de France… et des supporters. Se passer de l’une des meilleures joueuses françaises serait un véritable handicap, alors même que l’objectif est de conquérir l’Europe du basket d’ici au 25 juin. L’épilogue devrait avoir lieu très prochainement, puisque les filles de se réunissent demain pour la préparation. Le mot d’ordre ? L’attente. Et vous pourrez retrouver les prochaines infos sur le sujet chez TrashTalk, bien évidemment.

Sources : First Team, l’Équipe.