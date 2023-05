Stephen Curry ne remportera pas de trophée de MVP cette année ou un nouveau titre de champion NBA. Néanmoins, il s’est illustré en dehors des parquets et récolte aujourd’hui plusieurs récompenses pour son investissement. Après le Citizenship Award il y a quelques jours, Curry vient de remporter le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award.

Mis en place à partir de la saison 2020-21, quand l’Amérique était frappée par plusieurs actes de violences policières envers la communauté noire (George Floyd, Jacob Blake) ayant provoqué de nombreuses manifestations dans le pays, le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award récompense – comme son nom l’indique – un joueur NBA s’étant fortement impliqué dans la lutte pour plus de justice sociale. Et cette année, c’est donc Stephen Curry qui a été récompensé.

Stephen Curry was named the 2022-23 Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion, the NBA announced Tuesday.

Curry was recognized for his work in voter registration and education and for providing opportunities to underrepresented groups.https://t.co/GH8g60cbjA

— The Athletic (@TheAthletic) May 23, 2023

Le meilleur shooteur de l’histoire succède ainsi à Carmelo Anthony et Reggie Bullock. Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Tre Jones (Spurs), Chris Paul (Suns) et Grant Williams (Celtics) faisaient également partie des nominés.

Steph Curry a été honoré pour plusieurs initiatives, notamment celles visant à favoriser le vote pour certaines minorités (ainsi que l’inscription sur les listes électorales) lors des différentes élections. Curry est notamment impliqué dans l’initiative “When We All Vote”, lancée par Michelle Obama (ancienne Première Dame), et a soutenu le “Freedom to Vote Act”.

En plus de ça, la superstar des Warriors a aussi soutenu des minorités dans le domaine de l’éducation, ouvrant certaines portes en délivrant des bourses d’études à des athlètes évoluant au lycée. Steph continue également de s’investir dans la communauté d’Oakland, ancienne base des Warriors, lui qui a délivré à des élèves de la ville plus de 500 000 livres et 2 millions de repas à travers sa fondation Eat. Learn. Play., selon The Athletic. Quatre playgrounds ont également été rénovés sous l’impulsion de Curry.

En remportant le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award, Stephen Curry a pu faire un don de 100 000 dollars à l’Institut pour la non-violence et la justice sociale de l’université de San Francisco.

__________

Source texte : The Athletic