Le Heat va-t-il participer aux NBA Finals ? Cette question laisse de moins en moins de place au doute. Le Heat va-t-il participer aux NBA Finals avec Tyler Herro ? Tout de suite, c’est plus flou. Dès sa blessure à l’ouverture des Playoffs face aux Bucks, les rumeurs faisaient écho d’un possible retour de l’arrière en cas de participation du Heat aux Finales. À l’époque c’était plus rigolo qu’autre chose, sauf qu’aujourd’hui Miami ne fait plus rire grand monde. Alors, à l’approche de l’ultime round de ces Playoffs 2023, il en est où Tyler ?

Souvenez-vous : Game 1 du premier tour des Playoffs à l’Est, Miami – Milwaukee, déjà qu’on donne peu de chances au Heat, Tyler Herro se pète la main droite en voulant choper le ballon à Grayson Allen. Pour une fois que c’était pas de la faute de Grayson en plus… Bref, on ne kiffe jamais voir un joueur rentrer à l’infirmerie plutôt qu’aux vestiaires, mais au final cette blessure ne change pas grand chose. Le Heat va se faire sortir en quatre ou cinq manches, et Tyler sera en forme pour nous balancer du 20 puntos à foison la saison prochaine. Sauf que, un peu plus d’un mois plus tard, Miami a défoncé les Bucks puis les Knicks et se retrouve tranquilou à 3-0 face aux Celtics, au pied des Finales NBA… Durant lesquelles notre ami Tyler pourrait retrouver les parquets, si le Heat ne choke pas, et si le doc lui donne le feu vert.

Feu vert qui se rapproche puisque Tyler a pu retirer son plâtre… sans pour autant être autorisé à shooter ou dribbler. Si les informations sont maigres actuellement, on devrait vite en savoir plus sur le pyromane de Miami. En effet, Ira Winderman, insider du Heat pour le Sun Sentinel, nous rapportait hier des propos de coach Spo sur l’évolution du cas Herro. Selon son coach, les infos les plus fraîches arriveront dès ce mardi.

Per TNT’s @ALaForce, the brace has been removed from Herro’s surgically repaired right hand but he has not been cleared to do any shooting with that hand.

On ne change pas une équipe qui gagne sauf quand elle perd, merci Damso. Mais justement, ça gagne fort en ce moment sous les ordres d’Erik Spoelstra. Alors, on est en droit de se demander si un retour d’Herro serait réellement bénéfique pour son équipe. Si oui, d’accord mais comment ? Si non, ça sent le sapin pour Tyler.

Ok, les qualités offensives de l’ancien de Kentucky sont unanimement reconnues, mais ses lacunes de l’autre côté du terrain sont aussi connues de tous. L’importance de mettre des paniers n’est pas le secret le mieux gardé de la NBA, mais un grande sage au numéro 23 s’est aussi chargé de nous rappeler que, plus que l’attaque, c’est la défense qui fait remporter des titres.

Pour palier à ce souci, Spo pourrait offrir un rôle moins important à TH14, scorer en sortie de banc et éviter les très longues minutes du gamin en défense. Mais est-ce vraiment la solution pour un joueur qui ne demande rien d’autre que du rythme, surtout quand celui-ci sort d’une saison plus que correcte au milieu du marasme collectif de Miami ? On connaît aussi quelques gars qui auraient du mal à laisser leur place dans la rotation au sixième homme de l’année 2022.

Ces gars n’ont pas été draftés et s’appellent Max, Caleb, Gabe et Duncan. Avec ces quatre bonhommes arrivés de nulle part en NBA, Butler et Spoelstra ont trouvé quatre soldats qui font ce qu’on leur demande, et qui le font bien. Loin de nous l’idée de dire que Tyler Herro ne fait pas ce qu’on lui demande, on est plutôt sur une question de timing là. Mais si ton équipe est en feu et fait tomber tous les mastodontes sur son passage, pas sûr qu’on en soit au temps des ajustements.

Il n’empêche, si Miami fait tout ce chemin sans sa jeune star, et ne la réintègre pas dans la rotation si Finales il y a, va falloir se poser les bonnes questions dans les deux camps. Il y a certainement un paquet d’équipes qui seraient prêtes à faire confiance à Tyler et accueillir son gros contrat pour aller balancer de la filoche. Côté Heat, ça fait des belles opportunités de trade, côté Herro, ça offre de belles perspectives d’avenir. Quand on sait que le garçon a régulièrement fait partie des rumeurs de transferts, à la moindre opportunité se présentant sur le marché (coucou Donovan Mitchell), ça laisse songeur pour la suite.

Pour l’instant, on n’en est pas là. Le Heat ne dispose ni d’un ticket pour les Finales NBA, ni d’un Tyler Herro avec un poignet droit tout neuf. Si les deux scénarios venaient à se confirmer, Erik Spoelstra a largement les capacités pour gérer ce dossier comme il le fait d’habitude… d’une main de maître. Alors on fait confiance au grand gourou et rendez-vous le 1er juin ?

