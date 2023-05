Trae Young serait dans le viseur… des Lakers !

On le dit souvent, la NBA ne s’arrête jamais. Et s’il y a bien un endroit où c’est le cas, c’est dans les bureaux de Rob Pelinka en plein Los Angeles. Askip, toute la direction des Lakers se serait réunie pour parler d’un potentiel transfert autour de Trae Young. Wow.

Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, il y a une nouvelle rumeur de trade à Los Angeles. L.A. hors de la course au titre depuis même pas vingt-quatre heures, il y avait bien une idée de transfert à inventer pour garder la Cité des Anges en tête d’affiche de l’actualité NBA. Et cette idée, elle nous est donnée par Johan Buva pour The Athletic. À la recherche d’une troisième star pour leur projet, les Lakers réfléchi en interne quant à la faisabilité d’un transfert pour Trae Young.

Pour commencer, les rumeurs d’un départ de Trae Young, quoique jamais très franches, ne sont pas nouvelles. Déjà avant le début des Playoffs, Ice Trae aurait perdu son statut d’intouchable à Atlanta. Performances, leadership… chez les Hawks, on n’est plus si sûr que c’est de Young dont on a besoin pour emmener une franchise au titre, en tout cas pas en tant que franchise player. Le meneur de poche n’est pas invité au départ, mais il ne sera pas forcément retenu en cas de belle offre. Et si celle-ci venait des Lakers, Young, interrogé à la sortie du Game 4 des Lakers contre Denver, se serait dit “très heureux de ne plus avoir à payer mes allers-retours à la Crypto.com Arena de ma poche.” (source : c’est absolument faux mais c’est rigolo).

Kyrie Irving y Trae Young estuvieron hoy presentes en el Game 4 en el Staples.

Tras los malos Playoffs de D’Angelo Russell ¿comienza el casting para hacerse con un base de garantías en estos Lakers? pic.twitter.com/d0xZLHROnO

— Cancha NBA (@CanchaNba) May 23, 2023

Côté Lakers, cette rumeur n’est pas si surprenante, pour une infinité de raisons. Déjà, parce que dans le Larousse du basket, Lakers et rumeur sont des synonymes. Ensuite, parce que voir un jeune All-Star, flashy comme il faut, lié à la franchise de Jeanie Buss, c’est une association facile à faire. Plus sérieusement, il y a aussi des arguments plus proches des parquets pour justifier une telle rumeur.

AD et LeBron ont manqué un bon paquet de matchs ces dernières saisons, et ni D’Angelo Russell, ni Russell Westbrook n’ont paru assez solides pour faire gagner des matchs à l’équipe de Darvin Ham sans ses stars. Si D’Lo est bien plus complémentaire des deux leaders des Lakers, sa série face aux Nuggets n’a pas du rassurer grand monde au sein du front office des Purple and Gold. Dans ces conditions, une arrivée de Trae Young fait forcément saliver, les problèmes tactiques… on y pensera après.

C’est bien tout ça… les Lakers seraient intéressés par Trae Young, les Hawks ne s’y opposeraient pas forcément, mais quelque chose nous dit qu’Atlanta ferait bien de regarder aussi les offres venues d’ailleurs. Pour la saison prochaine, LA ne dispose que de cinq contrats garantis dans son roster, dont Davis et LBJ qu’on peut oublier ici. Au niveau des picks, c’est encore pire puisque les Lakers ne peuvent pas échanger de choix de premier tour avant la draft 2028. Difficile dans ces conditions d’imaginer un trade arriver.

Alors, c’est quoi la solution ? Balancer Russell dans un sign and trade ? Encore faut-il que les Hawks en veuillent, spoiler : ça dépendra en grande partie du tarif et de ce qu’il y a à côté. Et admettons qu’ils soient d’accord, il faudra y coller du pick de 2072 et des joueurs pour matcher les salaires. Aussi, compliqué d’imaginer un tel blockbuster trade s’arranger entre deux équipes seulement. Surprise ! Ça voudrait dire qu’il faudra satisfaire au moins une troisième franchise dans le deal. Paye la galère, surtout quand à côté, il faut trouver le moyen de prolonger du Rui Hachimura ou du Austin Reaves. Encore une belle épine dans le pied pour Rob Pelinka qui pensait avoir sauvé ses fesses en février dernier. Désolé boss, il va falloir continuer à bosser.

Comme d’hab avec les Lakers, on parle au conditionnel, et comme d’hab à L.A., on s’éclate sur la trade machine sans forcément se dire qu’en face on a le droit de ne pas être d’accord avec le deal. Mais déjà que Denver les empêche de gagner, si en plus on les empêchait de rêver…

Source texte : The Athletic via Bleacher Report