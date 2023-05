Heat – Celtics (99-116) : Boston évite le coup de balai et revient à 3-1

Portés par un Jayson Tatum des grands soirs et sur un nuage en seconde mi-temps, les Celtics remportent le Game 4 à Miami (116-99). Le sweep est évité et la série… relancée ?

Obligés de l’emporter pour rester en vie dans cette série, les Celtics savent qu’ils doivent se bouger pour espérer faire trébucher le Heat à South Beach. Les premières minutes sont prometteuses pour le trèfle, avec efficacité offensive et de l’envie en défense. Miami ne tarde malgré tout pas à réagir avec un Jimmy Butler bien entré dans son match et tout autour de lui une armée de shooteurs. Pendant ce temps-là, Boston accumule les pertes de balle. Le Heat prend le match à son compte, on se dit que ça sent déjà le sapin pour les hommes de Joe Mazzulla.

Touchés mais pas coulés, les Celtics sortent la tête de l’eau et claquent un bon run pour reprendre le lead. Miami répond avec un trio Vincent – Adebayo – Martin. Dans la lignée de ses derniers matchs, le twin est en pleine confiance. Il est déjà à 14 points à la pause et sans avoir raté le moindre shoot ! 56-50 pour le Heat au break.

Gros retour des vestiaires de Boston. De l’énergie en défense, Jayson Tatum et Jaylen Brown qui enchainent les ficelles et voilà les Celtics qui posent un… 18-0 ! Beantown a clairement repris le lead des opérations alors que Miami semble encore sonné. Le Heat tente de réagir avec un Jimmy Butler au four et au moulin mais Boston est dans la zone en attaque. Tout rentre. Derrière un Tatum en pleine puissance (33 points, 11 rebonds, 7 passes), les role players s’y mettent aussi avec Smart, Horford et le bon apport de Grant Williams en sortie de banc. Boston a neuf points d’avance avant d’attaquer le money time, le momentum est dans le camp des leprechauns. (88-79)

On s’attend à un dernier quart-temps de folie dans la fournaise floridienne. Miami ne tarde d’ailleurs pas à créer un premier rapprochement en revenant à -5. Mazzulla réagit en renvoyant Jayson Tatum sur le terrain et l’impact est immédiat avec un 12-0 dans la foulée pour Boston. Miami a pris un gros coup sur la tête et ne s’en remettra pas. Le Jay Brother envoie quelques derniers missiles pour conclure en beauté sa soirée alors que la salle se vide lentement mais sûrement. Victoire 116-99, Boston est toujours en vie !

La série repart désormais dans le Massachussetts où les Celtics devront encore une fois l’emporter pour croire à une incroyable remontée historique. Miami a raté une balle de match ce soir, attention à eux de ne pas en laisser filer trop.