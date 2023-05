Doc Rivers parmi les finalistes pour devenir le prochain coach des Suns

Après le renvoi de Monty Williams suite à l’élimination face aux Nuggets, les Suns font partie de ces équipes qui sont toujours à la recherche d’un nouveau coach. Et visiblement les choses se précisent puisqu’on connaît désormais les cinq finalistes pour le poste. Parmi eux ? Un certain Doc Rivers.

Le Doc a beau enchaîner les éliminations en demi-finale de conférence, il continue d’intéresser du monde à travers la NBA.

D’après ESPN, l’ancien coach des Sixers fait effectivement partie des finalistes pour succéder à Monty Williams sur le banc des Cactus. Rivers va rencontrer les dirigeants des Suns dans la semaine.

REPORT: The Suns to interview Doc Rivers this week, per @wojespn.

Une nouvelle fois critiqué pour son incapacité à s’ajuster en fin de série face à Boston, Doc Rivers n’a pas connu les Finales de Conférence depuis… 2012 avec Boston, et pourtant il en avait des effectifs talentueux chez les Clippers puis les Sixers. Un bilan qui ne fait visiblement pas peur au nouveau proprio des Suns Mat Ishbia, et ce malgré l’objectif de Phoenix de retrouver les Finales NBA après leur participation en 2021.

Si vous êtes fan des Suns et que vous tremblez à l’idée de voir le Doc prendre les commandes de votre équipe préférée, sachez que d’autres candidats sont également sur les tablettes de la franchise de l’Arizona. Nick Nurse, renvoyé par Toronto, intéresse aussi les Cactus, tout comme l’assistant de Mike Brown aux Kings Jordi Fernandez ou encore Kevin Young, qui était dans le staff de Monty Williams ces dernières années. Le nom de Frank Vogel, ancien coach des Pacers et des Lakers, est aussi à prendre en considération selon les dernières rumeurs, tandis que celui de Mike Budenholzer (ancien entraîneur des Bucks) peut être rayé de la liste.

La semaine qui arrive devrait nous en apprendre plus sur l’identité du coach qui entraînera Devin Booker et Kevin Durant la saison prochaine. Pour rappel, Nick Nurse fait également partie des trois finalistes pour devenir le prochain coach des Bucks (tout en étant en contact avec les Sixers), ce qui pourrait finalement faire pencher la balance vers Doc Rivers…

Source texte : ESPN, The Athletic, Yahoo Sports