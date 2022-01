Bismack Biyombo signé jusqu’à la fin de la saison par les Suns : mérité pour Bisbi, mais du coup quid de Jalen Smith ?

Recruté à travers un contrat de dix jours pour apporter un peu de soutien à un frontcourt des Suns décimé, Bismack Biyombo a tout de suite saisi l’opportunité en enchaînant deux belles perfs. Résultat, Phoenix a décidé de le conserver pour toute la saison. Bien joué BisBi !

On parlait justement des performances du bonhomme hier après une deuxième sortie réussie sous le maillot de Phoenix, et on se demandait si ça allait déboucher sur un contrat plus long que celui de dix jours signé le 1er janvier dernier. Vous l’avez compris, la réponse est oui. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le pivot de 29 ans vient effectivement d’être prolongé par la franchise de l’Arizona jusqu’à la fin de la saison. On savait que les Suns envisageaient la possibilité de le garder mais ce n’était pas gagné non plus sachant que Deandre Ayton et JaVale McGee ne resteront pas éternellement dans le protocole COVID, et qu’un jeunot du nom de Jalen Smith a montré de bien belles choses lors de ses dernières sorties. Mais Biyombo aussi a convaincu lors de ses deux matchs disputés avec Phoenix, et pas qu’un peu. 11 points – 6 rebonds – 1 contre à 5/7 au tir en 18 minutes pour sa première apparition avec les Cactus à Charlotte dimanche dernier, et puis surtout 16 points (6/6 au tir), 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 blocks en 29 minutes sur le parquet des Pelicans avant-hier. C’est ce qu’on appelle saisir l’opportunité quand elle arrive, Biyombo n’ayant pas joué de toute la saison avant son arrivée à Phoenix. Une expérience très concluante donc, suivie logiquement d’une belle récompense pour le pivot congolais.

Bingo pour Bismack !! Bêtes de derniers matchs avec les Suns, maintenant va falloir se pencher sur Jalen Smith en amont de la trade deadline 😏 https://t.co/XtMhOLfTxL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

En recrutant Bismack pour toute la saison, les Suns renforcent la profondeur de leur frontcourt, eux qui – on le rappelle – évoluent sans Dario Saric depuis les dernières Finales NBA et sans Frank Kaminsky depuis mi-novembre. Mais avec la signature de Biyombo pour le reste de la saison, on se demande comment le cas Jalen Smith va évoluer à l’approche de la trade deadline du 10 février prochain. C’est l’une des grandes interrogations qui va entourer la franchise de Phoenix dans les semaines à venir. Petit rappel, en novembre dernier, les Suns avaient décliné leur option sur le jeune pivot sélectionné en dixième position de la Draft 2020 après des débuts compliqués, faisant de lui un agent libre non restrictif dès l’été 2022. Les Cactus ne s’attendaient sans doute pas aux performances actuelles du bonhomme, qui a profité des absences d’Ayton, McGee ou encore Kaminsky sur le poste 5 pour prouver que c’était encore un peu tôt pour le considérer comme un bust. Du coup, la question suivante est naturellement arrivée sur la table : les Suns vont-ils et doivent-ils finalement le garder ? En engageant Bismack Biyombo pour toute la saison, on a comme l’impression que Phoenix va plutôt tenter de transférer Jalen Smith avant la deadline histoire de récupérer une contrepartie, d’autant plus que sa cote monte en flèche actuellement. Clairement, c’est un vrai dossier à surveiller.

Bismack Biyombo a convaincu les Suns, et il mérite son contrat au vu de ses récentes performances. Avec lui dans le frontcourt, Phoenix va pouvoir compter sur un mec qui apportera sa défense, sa présence à l’intérieur et ses qualités athlétiques. Il n’aura peut-être pas beaucoup de minutes quand les Cactus seront à nouveau au complet, mais pour la profondeur de la raquette c’est le profil idéal.

