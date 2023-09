Grande et belle initiative des Suns et de leur propriétaire, Mat Ishbia. Cette saison, la franchise de Phoenix a annoncé qu’elle rendrait l’ensemble des matchs de son équipe accessibles à tous à la télévision. Une opération qui permettra – selon les Suns – à plus de 2,8 millions de foyers de regarder le trident Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal.

Aux États-Unis, hormis pour les matchs en antenne nationale, il faut mettre la main à la poche pour suivre la NBA. Chaînes de sports, chaînes locales qui suivent une équipe spécifiquement… Un tout qui peut coûter cher et qui exclut, comme souvent, les populations modestes de cette grande fête qu’est le basketball.

Chez les Suns, c’est en tout cas un problème qui n’a pas forcément plu à Mat Ishbia, le nouveau propriétaire de la franchise. Et qu’il a choisi de régler en pensant à la communauté. En avril dernier, le groupe Suns – Mercury (WNBA) annonçait qu’il se retirait de la chaîne payante Bally Sports Arizona pour s’engager avec des canaux locaux. Dans les faits ? Ces chaînes locales sont également payantes, mais les Suns proposent à tous les habitants qui le souhaitent de réclamer gratuitement une antenne pour capter les matchs des Suns. On parle donc des 70 matchs de l’équipe qui ne sont pas concernés par la diffusion nationale.

Cette opération est plutôt intéressante, car diffuser massivement les matchs des Cactus permettra de créer une communauté bien plus grande qu’aujourd’hui autour de l’équipe. Mat Ishbia explique d’ailleurs pour Sport Illustrated l’ampleur d’une telle décision.

“Ce contrat donne la possibilité à plus de 2,8 millions de foyers de regarder les Suns et le Mercury gratuitement. Je suis fier que nous soyons en première ligne de cette dynamique visant à rendre le jeu plus accessible, ce qui ne sert pas uniquement nos fans mais aussi à construire les futurs fans de NBA et WNBA”. – Mat Ishbia

2,8 millions de foyers, ça fait quand même énormément de personnes touchées. Une base d’engagement fantastique pour la franchise, et des retombées marketing potentiellement très fortes. Tout en partageant le plaisir de la balle orange tous ensemble. Tout le monde est content, ça régale.

Source : Sport Illustrated