Comme toujours après une grande compétition internationale, le Ranking FIBA – qui classe l’ensemble des nations selon leurs résultats – est mis à jour. Sans surprise, le fiasco de la Coupe du Monde 2023 a fait mal à l’Équipe de France, tandis que Team USA reprend la tête malgré son échec en demi-finale de la compétition.

-4 places. Voilà la sanction qui accompagne l’élimination au premier tour des Bleus lors du Mondial.

Dans le Top 5 du classement FIBA l’an passé, l’Équipe de France est désormais neuvième derrière des équipes comme la Lettonie (+22 places après leur superbe tournoi), le Canada (3e du Mondial), la Serbie (finaliste) et l’Allemagne (championne du monde), qui sont toutes passées devant les hommes de Vincent Collet.

Ça fait mal pour une nation qui est toujours vice-championne d’Europe et vice-championne olympique en titre. Non seulement ça fait mal mais en plus c’est bien chelou au vu des bons résultats des Bleus sur les compétitions internationales (hors Mondial 2023) en comparaison à d’autres nations.

Pour rappel, le classement est fait en fonction des résultats des équipes dans les grandes compétitions ainsi que les qualifications, sur une période de huit ans (toutes les explications ici). Le Ranking FIBA est utilisé pour déterminer les têtes de série et les chapeaux lors des tirages au sort des compétitions à venir.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨

🇺🇸 USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking!

📊 See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR

— FIBA (@FIBA) September 15, 2023

Tout en haut du classement, Team USA reprend place sur le trône, occupé auparavant par l’Espagne. Au moins une chose à célébrer pour les Ricains après leur nouvel échec au Mondial. Les États-Unis profitent du flop espagnol lors de la Coupe du Monde, la Roja ne parvenant même pas à se qualifier pour les quarts de finale. L’Allemagne, championne du monde après avoir décroché le bronze à l’EuroBasket 2022, prend quant à elle la troisième place du classement devant l’Australie.

__________

Source texte : FIBA