Quand vous avez un phénomène comme Victor Wembanyama qui débarque dans votre franchise, forcément ça attire du monde. Ancien joueur des Spurs, LaMarcus Aldridge ne dirait pas non à un rôle au sein de l’équipe texane pour entourer Wemby.

Depuis que Victor Wembanyama est arrivé aux Spurs en juin dernier, des anciennes gloires de la franchise l’ont accueilli à bras ouverts. On a par exemple vu Wemby partager un dîner avec David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili et Sean Elliott, et on l’a vu aussi se mettre à la boxe avec un certain Jesse James Leija, comme Timmy et Manu avant lui. Mais Victor pourrait prochainement bénéficier des conseils d’un autre nom bien connu à Fort Alamo.

Faites entrer LaMarcus Aldridge.

Septuple All-Star NBA et ayant évolué aux Spurs entre 2015 et 2021, LMA semble visiblement tenté par un rôle dans le coaching staff des Spurs, notamment pour participer au développement de Victor Wembanyama. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré sur son compte X il y a quelques heures.

Yup https://t.co/P5Jo77AVuJ

— LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) September 14, 2023

Durant sa carrière, LaMarcus Aldridge s’était imposé comme l’un des intérieurs les plus solides en NBA (19 points et 8 rebonds de moyenne en carrière, cinq nominations All-NBA). Sa marque de fabrique ? Son turnaround fadeaway qui a fait des ravages dans la Grande Ligue. Létal à mi-distance, LMA a martyrisé plus d’une défense avec ce shoot signature. Donc clairement, Aldridge serait le prof idéal pour Victor Wembanyama s’il souhaite développer un tel move au sein de son répertoire offensif.

Officiellement retraité des parquets depuis mars 2023, LaMarcus Aldridge possède plus de 20 000 points en carrière, inscrits sous les maillots de Portland, San Antonio et Brooklyn.

Source texte : @aldridge_12