En marge des premiers jours de sa vie texane, Victor Wembanyama est évidemment très demandé. Et quelques heures seulement après sa Draft, ce petit coquin a eu le droit à une table légendaire pour partager son dîner. La grande vie pour un grand jeune homme.

San Antonio… c’est spécial. Plus qu’une franchise, une grande famille, un art de vivre. Tout ça Victor Wembanyama le sait mais il a probablement pu le sentir très fort avant-hier, puisque pour son premier vrai dîner texan la franchise aux cinq bagues avait donc mis dans les pattes de Vic un casting de rêve. Jugez plutôt :

RC Buford says Wembanyama had dinner with Timmy, David, Sean, and Manu last night: pic.twitter.com/SxTyhnmbec

— Noah Magaro-George (@N_Magaro) June 24, 2023



Pas de Tony Parker mais quatre des plus grandes légendes de l’histoire de la franchise, on imagine que Victor a du ouvrir grand les yeux et les oreilles. Une manière de mettre le rookie des Spurs dans un cocon mais, également et de manière très habile, de lui faire prendre conscience très vite de l’importance de bien figurer lorsque l’on enfile le jersey mythique des Éperons, lourd à porter tant dans ses valeurs que dans son histoire.

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt

— Wemby (@vicw_32) June 25, 2023



Zéro minute sur un parquet NBA pour Wemby mais déjà des dizaines de classiques, des dizaines de moments de légende vécus depuis sa Draft. Pour s’en sortir il faudra avoir les épaules larges, on a l’impression que c’est le cas, alors profite mon grand, profite, et apprend.