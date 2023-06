Tout juste drafté en seconde position par les Hornets, Brandon Miller a visiblement de grandes ambitions avec la franchise de Caroline du Nord. Le rookie s’imagine déjà en Finales NBA… dès la saison prochaine. Bah voyons !

On n’est pas vraiment surpris de voir des rookies à la langue bien pendue mais là quand même c’est fort. Le classique “je suis le meilleur de la cuvée” ou alors “je vais impacter direct mon équipe dès le training camp”, on connaissait, mais annoncer d’entrée une participation aux Finales NBA pour l’an I, c’est très ambitieux.

Cette décla, elle est de Brandon Miller, le nouveau prodige de Charlotte. Interrogé par Ashley Stroehlein de WCNC Charlotte, l’ailier a exprimé toute sa joie d’arriver chez les Hornets, non sans une touche d’ambition.

“I see the Charlotte Hornets in the NBA Finals next year.”

-Brandon Miller on turning the Hornets franchise around 👀

(via @ashstro, @wcnc) pic.twitter.com/2INXlcl0Wg

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2023

“Je vois bien les Charlotte Hornets en finale de la NBA l’année prochaine. J’espère que nous y parviendrons et que nous obtiendrons le trophée à la fin.”

En voyant la citation, on a d’abord pensé à un trait d’humour mais le bonhomme n’a pas l’air de rigoler. Les Hornets en Finales NBA ? On parle de la même équipe qui a fini… 14ème à l’Est cette saison ? Alors certes, le retour de LaMelo Ball en pleine forme devrait aider les frelons à aller mieux, comme l’arrivée de Brandon Miller, mais faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Il risque de se mettre la pression et potentiellement de s’attirer l’attention de certains vétérans toujours friands à l’idée de fermer les bouches des rookies. On pourrait éventuellement songer à une opération séduction pour gagner les faveurs des fans de Charlotte, eux qui ont clairement exprimé leur déception quant au fait de ne pas avoir choisi Scoot Henderson avec le second pick.

😭😭😭😭😭 la réaction des fans des Hornets quand ils sélectionnent Brandon Miller c’est troppic.twitter.com/oRT9IdpTPK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

Histoire de rajouter un peu de fun, on rappellera que les Hornets n’ont à ce jour jamais disputé une Finale NBA. Ils font partie des cinq franchises qui n’y sont pas encore parvenues. Si on en croit les bookmakers, 2024 ne sera pas l’année de la première puisque Charlotte est actuellement à la dernière place des pronostics pour le titre, que ce soit chez Sports Illustrated ou Clutch Points. Bon courage à Brandon Miller pour changer ça.

Source texte : Ashley Stroehlein / WCNC Charlotte