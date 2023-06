Brandon Miller drafté en 2 par les Hornets !

Ça y est, le bonhomme dont Paul George est le GOAT n’a pas attendu longtemps pour trouver preneur. Brandon Miller s’en va aux Charlotte Hornets, pour le meilleur et pour le pire, n’espérons que le meilleur.

Brandon Miller, 206 centimètres de controverse en dehors du parquet, mais un profil qui met tout le monde d’accord lorsqu’il s’agit d’envoyer le ballon de cuir dans le cerceau. Au dernier moment, les bruits de couloir annonçaient Scoot Henderson tout proche de la Caroline du Nord : les Hornets ont finalement jeté leur dévolu sur un poste 3 au bras huilé. Le feat est évident avec LaMelo Ball, il n’y aura pas embouteillage comme il aurait pu y avoir si Charlotte s’était positionné sur un joueur de backcourt.

Statistiques 2022-23 : 19,1 points à 44,1% au tir dont 39,5% de loin, 8,2 rebonds, 2 passes décisives en moyenne (32,7 minutes sur 36 matchs)

D’après Adrian Wojnarowski – et via une révélation tombée seulement quelques minutes avant l’annonce de la sélection de Brandon Miller par les Hornets – le front office de Charlotte voit en son nouvel ailier un potentiel All-Star en puissance. Le critère est logique ! Bien sûr, il y a eu cette vilaine affaire extra sportive. Dans la nuit du 15 janvier, une fusillade a eu lieu à proximité du campus d’Alabama (fac de Brandon Miller, ndlr), faisant un mort : une mère de famille assise dans sa voiture. Un ancien coéquipier de Brandon, Darius Miles, a été déclaré suspect principal et immédiatement écarté de l’effectif. Après enquête, il a été révélé que Brandon Miller a donné l’arme du crime à Darius. Voilà pour le point noir de cette arrivée en NBA, placée sous le doute de certains observateurs. Les Hornets ont déjà connu bien des problèmes en dehors des parquets (Miles Bridges, Montrezl Harrell…), puissent-ils se refaire une sérénité avec Brandon Miller.

Hornets fans pissed asf they picked Brandon Miller pic.twitter.com/1A6ZXitKAv

— َ (@FeelLikeDrew) June 23, 2023