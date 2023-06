Scoot Henderson sélectionné en 3 par les Blazers !

Brandon Miller parti aux Hornets avec le second pick, les Blazers ont (fort) logiquement foncé sur Scoot Henderson avec le troisième choix de la Draft 2023. Un backcourt Henderson – Lillard dans l’Oregon en 2024 ?

Victor Wembanyama et Brandon Miller déjà sélectionnés, le suspense était mort pour Portland avec le troisième choix. Scoot Henderson est le joueur (annoncé) le plus talentueux parmi les noms restants sur la liste. Les Blazers n’ont donc pas hésité une seconde en sélectionnant l’ancien de la Team Ignite.

SCOOT HENDERSON IS JOINING DAME IN PORTLAND 🤩 pic.twitter.com/kOgMoo2Swf

— SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2023

La grosse question maintenant : que va faire Portland pour la suite ? Depuis des semaines, on annonce que la franchise pense à échanger son pick de Draft pour faire venir un All-Star pour aider Damian Lillard. Zion Williamson, Pascal Siakam, Bam Adebayo, pas mal de noms sont sortis dans les médias. Est-ce que Scoot Henderson va mettre une casquette des Blazers avant d’être échangé dans quelques minutes / heures pour faire venir un grand nom ? Est-ce que Portland va conserver le meneur et espérer que le fit prenne rapidement avec Dame ?

Compliqué de répondre et le scénario d’un trade de Damian Lillard est toujours possible avec Scoot Henderson qui serait un excellent point de départ pour lancer un rebuild au Moda Center. Entre le meneur survitaminé et Shaedon Sharpe, les fans de l’Oregon peuvent déjà imaginer des actions bien explosives la saison prochaine. À quoi s’attendre de la part du bonhomme en NBA ?

Probablement du lourd vu l’immense talent qu’on lui attribue depuis un moment. Les comparaisons sont assez flatteuses également puisqu’on l’annonce comme un mix entre Ja Morant, Derrick Rose mais aussi Russell Westbrook. On a vu pire comme modèles à suivre. Cette année en G League, il tournait à 17,6 points, 5,1 rebonds et 6,6 passes et il devrait logiquement faire partie de la course pour le Rookie de l’Année. Principal concurrent de Wemby pour la première place pendant des mois, celui qui a zappé la case NCAA a donc descendu d’un rang supplémentaire dans l’ordre de la cuvée. Quelque chose nous dit qu’il va entourer les matchs contre les Hornets la saison prochaine.

Source : Sports Center