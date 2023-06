La Draft 2023 avance à grands pas, et aux côtés de Victor Wembanyama il reste énormément de talents sur les autres postes de jeu. Dans le cas où votre franchise a besoin d’un poste 1 dans les plus brefs délais, voici les cinq meilleures pépites que la cuvée de Draft 2023 peut vous proposer.

1. Scoot HENDERSON – G League Ignite – 19 ans – 1m88 – 89 kilos

Connu comme le rival éternel de Victor Wembanyama, le garçon est là pour défendre sa cause en tant que numéro 1. Et il a de quoi rivaliser car il a un physique plus qu’imposant pour un meneur, un vrai corps de footballeur américain qui est prêt à posteriser n’importe qui se mettant sur la route vers le cercle. Avec des moyennes de 17,8 points à 65,8% au tir, 5,1 rebonds, 6,4 passes décisives et 1,2 interception sur 30,3 minutes de jeu, le garçon est aussi connu pour ses qualités de scoring près et plus loin du cercle grâce à une mécanique de tir très fluide. Cependant il lui reste quelques défauts, comme la sélection de tirs, souvent mal pris ou trop tôt. Cet energizer des deux côtés du terrain sera drafté chez les Blazers en troisième position selon ESPN, même si le Scoot souhaite encore atterrir à Charlotte et rester l’éternel second de Wemby.

2. Amen THOMPSON – Overtime Elite – 20 ans – 2m01 – 92 kilos

La plus grosse recrue de l’histoire de la jeune ligue qu’est l’Overtime Elite. Avec 16,4 points, 5,9 rebonds, 9,9 passes décisives et 2,3 interceptions sur 27,5 minutes de jeu en moyenne, le joueur de l’équipe des City Reapers a été élu dans le meilleur cinq de la saison. Il a aussi été champion d’OTE avec sa team. Un grand meneur très athlétique au premier pas grand et explosif comme son frère jumeau Ausar qui lui est plus utilisé au poste 2. Amen est aussi connu pour sa capacité à transiter vite sur le terrain, de défense après une interception en dunk sur contre-attaque en moins de temps qu’il ne faut pour faire un Vine. Selon ESPN, il pourrait être vu du côté des Rockets en étant drafté en quatrième position. Sa qualité de passes sans revoir les ballons (parfait aux côtés de Jalen Green ?) pourrait être fortement plébiscitée dans le Texas.

3. Anthony BLACK – Arkansas Razorbacks – 19 ans – 2m01 – 90 kilos

La pépite la mieux gardée de cette nouvelle place forte du basket universitaire qu’est devenue la fac d’Arkansas. Après une saison aboutie, où les Razorbacks ont éliminé Kansas, champion en titre, de la course au titre avant de se faire sortir par UConn, futurs vainqueurs de la compèt’, AB a décidé de s’envoler vers la NBA. Avec des moyennes de 12,8 points, 5,1 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,1 interceptions de moyenne sur 34,8 minutes de jeu, le garçon a su marquer les esprits de la franchise membre du Top 10. Avec sa taille, il est capable de défendre sur tous les postes extérieurs et de protéger le cercle à la manière d’un ailier-fort. Son playmaking et sa polyvalence des deux côtés du terrain sont un vrai plus par rapport à ses concurrents. Néanmoins, il reste du travail à effectuer sur son tir même si les systèmes de sa fac l’exploitaient peu. Selon ESPN, il pourrait être vu du côté des Wizards en étant drafté en huitième position. Pour atténuer le fiasco Johnny Davis, autant essayer de drafter un vrai gars pour épauler Beal.

4. Cason WALLACE – Kentucky Wildcats – 19 ans – 1m93 – 88 kilos

Enfin un guard bien utilisé par Coach Calipari dans l’état du poulet frit, après le sous-régime de Tyrese Maxey et de Tyler Herro. Plus utilisé pour ses qualités défensives qu’offensives, il a tourné à 11,7 points, 3,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 2 interceptions en moyenne sur 32,1 minutes de jeu. Assez grand pour un poste 1, Cason est tout de même très mobile des deux côtés du terrain et défend très fortement sur des joueurs plus petits ou plus grands que lui. En attaque, il est connu pour sa capacité d’organisation du jeu et de partage du ballon. C’est comme ça qu’il est devenu un vrai tueur sur pick & roll tant dans le drive peu importe la finition du tir que dans la passe au big man. Il lui reste aussi quelques défauts non corrigés à la fac comme le shoot à 3-points ou le handle qui sont encore perfectibles. Annoncé en dix-septième position chez les Lakers, il serait prêt à devenir l’un des steals de cette Draft 2023.

5. Jalen HOOD-SCHIFINO – Indiana Hoosiers – 20 ans – 1m98 – 98 kilos

La nouvelle pépite de l’Indiana. Après une saison constante en termes d’évolution, le garçon a atterri au bord des lottery picks alors que personne ne le voyait drafté au premier tour en début de saison. Cette année, il a été la pièce maîtresse des Hoosiers avec 13,5 pts, 4,1 rebonds et 3,7 passes décisives en moyenne sur 33,1 minutes de jeu. Ce garçon est un vrai exemple de combativité et mieux ne vaut pas le laisser tirer à mi-distance ou de loin. Il excelle aussi en défense sur porteur de balle mais il manque de concentration et de lucidité quand on défend vraiment fort sur lui. De plus, il est le joueur le moins défendable sur pick and roll, et dans une équipe bien construite il pourra rapidement endommager les défenses adverses. Annoncé du côté du Jazz en neuvième position par ESPN, ce dernier pourrait tout de même descendre dans les classements après un début de saison mitigé.

Les meneurs disponibles lors de cette Draft 2023 sont reconnus majoritairement pour leurs qualités athlétiques, qu’elles servent en attaque ou en défense. Cette cuvée est riche sur la mène, et beaucoup de franchises cherchent encore la perle rare pour relancer la machine. Mais aucun souci à se faire, chacun pourra y trouver son compte le 22 juin prochain !