On en a vu passer des pépites à Kentucky depuis quelques années. Mais des pépites qui sont plus exceptionnelles en NBA qu’à l’université. Tyler Herro, Tyrese Maxey, ou encore Shaedon Sharpe qui n’a pas du tout joué la saison passée à la fac… Une belle liste que Cason Wallace pourrait rejoindre si ce diamant est poli de la bonne manière dans sa prochaine et première franchise.

SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans , né le même jour que Franck Dubosc. So, we don’t wait for Patrick ?

, né le même jour que Franck Dubosc. So, we don’t wait for Patrick ? Poste : Meneur ou combo guard

ou combo guard Équipe : Kentucky Wildcats , miaou.

, miaou. Taille : 193 centimètres. Comme Jordan Poole.

Comme Jordan Poole. Poids : 88 kilos. Comme Jordan Poole !

Comme Jordan Poole ! Envergure : 198 centimètres. Pas la même que Jordan Poole…

Pas la même que Jordan Poole… Statistiques 2022-23 : 11,7 points, 3,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 2 interceptions par match en moyenne (32,1 minutes sur 32 matchs joués)

11,7 points, 3,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 2 interceptions par match en moyenne (32,1 minutes sur 32 matchs joués) Comparaison : Jrue Holiday en plafond, Eric Bledsoe en plancher ?

Jrue Holiday en plafond, Eric Bledsoe en plancher ? Prévision TrashTalk : 11ème position

SON PARCOURS

Cason Wallace est né à Dallas le 7 novembre 2003 et a grandi dans la banlieue de la ville des Cowboys et des Mavericks. Ayant comme modèle son grand frère Keaton qui a joué en Division 1 universitaire, il décide de se lancer dans la quête aux bourses. Pour cela, il continue à jouer dans le lycée de sa ville et devient même le joueur de l’année dans le Texas grâce à une dernière saison à 20 points de moyenne. Il est aussi sélectionné pour participer à deux matchs d’exhibition pour l’élite des lycéens et lycéennes, le McDonald’s All-American Game et le Jordan Brand Classic. Avec tous ces accomplissements, il reçoit une offre de bourse pour l’université de ses rêves : Kentucky.

Pour la saison 2022-23, les Wildcats sont annoncés comme l’un des favoris pour le titre NCAA. Avec le joueur de l’année Oscar Tshiebwe dans leurs rangs pour une année supplémentaire et de belles recrues comme Cason Wallace, il est très probable que les hommes de John Calipari aillent plus loin que la saison précédente. En même temps, on peut que faire mieux qu’une élimination au premier tour de la March Madness. Dès la présaison, Wallace se montre et est élu MVP des matchs d’exhibition organisés à Londres en décembre. En saison régulière, Kentucky finit troisième de sa conférence, la SEC, et individuellement, Cason réussit à remporter des titres de freshman de la semaine mais sans pour autant mériter une vraie place au sein d’un des meilleurs cinq de la conférence. Au final, les Wildcats font mieux que la saison précédente : ils se feront éliminer par Kansas State au second tour de tournoi final NCAA. Une nouvelle déception pour Kentucky malgré une saison prometteuse, Cason Wallace annonce qu’il se présente à la Draft peu dans la foulée.

SES ATOUTS ET FAIBLESSES

Le Texan a beaucoup d’atouts offensifs dans sa besace. Avec un pivot et des coéquipiers de talent, il a pu travailler sur sa capacité de contrôle et d’organisation du jeu en tant que meneur. Poser le jeu pour utiliser un système après un stop défensif ou au contraire le lancer pour que cela finisse sur un panier marqué en contre-attaque, Cason Wallace a dû travailler sur cela ainsi que son leadership pour devenir un meilleur meneur de jeu. Sur pick and roll, CW est une vraie menace et peut finir de nombreuses manières, mais son floater est tout simplement létal. Grâce à son physique plus grand et costaud que la moyenne pour un meneur, il peut finir facilement près du cercle avec ou sans contact.

Et comme l’a dit le principal intéressé au lycée : “Personne ne défend donc cela me différencie des autres”. Le garçon a bâti sa réputation depuis le lycée grâce à sa défense exceptionnelle. Les timings, sur des interceptions, des contres, des prises à deux ou du jeu au poste, sont excellents, ses deux interceptions en moyenne par match sur la saison le montrent parfaitement. En présaison, il a même chipé 8 (!) ballons sur une seule rencontre face à Michigan State. La preuve que le garçon a un talent défensif inné qui n’a plus qu’à être exploité en NBA.

Cason Wallace's defensive instincts are super rare for a college freshmen. His timing on takeaways, blocks, traps is elite.

Aggressive defender, but smart & not overly – 94th %ile in foul efficiency, 98th %ile in steal metrics. pic.twitter.com/s2oYG474qJ

— Ryan Hammer🔨 (@ryanhammer09) May 23, 2023

En attaque, il reste quand même pas mal de boulot. Le plus grand problème vient de l’explosivité. Pour Cason Wallace, il est difficile de prendre des drives contestés à cause de son premier dribble pas assez puissant et rapide pour dépasser son adversaire. À cause de cela, le poste 1 manque d’agressivité en attaque par rapport à celle qu’il propose de l’autre côté du terrain. Le garçon ne va pas assez au contact alors qu’il peut grâce à son physique, donc il ne provoque pas assez de fautes avec des lancers-francs réparateurs par rapport au nombre de tirs qu’il prend ou marque.

Ce point d’amélioration vient également du fait que le meneur de Kentucky a beaucoup de mal à se créer son propre tir. CW est grand mais a des bras assez courts, donc le handle est bon mais pas assez ravageur et large pour prendre l’avantage face à l’opposition. Le meneur fait donc des passes par défaut car il ne peut pas aller plus loin dans l’exploitation de son jeu, il se contente ainsi d’un rôle de meneur défensif et organisateur alors qu’il pourrait faire des dégâts en attaque. Au final, une équipe motivée à le faire travailler peut transformer ce rookie en une vraie arme en sortie de banc voire titulaire en fin de saison.

My main concern for Cason Wallace is his lack of true creation skills. He’s not very shifty, bursty, or explosive. He doesn’t create enough space off the dribble. I’d also like to see him be more aggressive as a scorer because at times he can be unselfish to a fault. pic.twitter.com/2TXNAktps5

— Global Scouting (@GlobalScouting_) May 24, 2023

ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Défense

Finition près du cercle

Contrôle et organisation du jeu

Points faibles :

Explosivité

Agressivité offensive

Création de tir pour lui-même

DANS LES MOCKS DRAFTS, ÇA DIT QUOI ?

Il y a encore du travail pour transformer Cason Wallace en une vraie menace à tous les niveaux, mais il va déjà bloquer du monde en défense lors de la saison rookie. Le poste 1 pourrait devenir un back-up très complémentaire d’un meneur avec de l’expérience NBA. Annoncé comme un pick de fin de loterie, on lui souhaite juste de tomber au bon endroit sinon cela pourrait vite être quitte ou double.