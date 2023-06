Dans une grosse dizaine de jours, les filles de l’Équipe de France débuteront leur parcours du combattant vers une médaille à l’EuroBasket 2023. Si les Bleues joueront malheureusement sans Marine Johannès, la Team France garde des ambitions et profite de sa tournée de préparation pour accorder tout ce joli monde. Round 3 de cette prépa hier, avec un premier France – Chine.

Après deux rencontres face à la Serbie, et autant de succès, Iliana Rupert et compagnie ont pris la direction de Mont-de-Marsan pour un double affrontement face aux Chinoises. Et comme il n’y a pas grand-chose d’autre à faire à Mont-de-Marsan, les Françaises ont pu se concentrer sur leur basket pour s’offrir un vrai succès référence (76-63). La Chine ? Finaliste de la Coupe du Monde 2022 et tombeuse de la France en quarts-de-finale, juste pour rappel. Une jolie revanche et un test réussi pour les joueuses de Jean-Aimé Toupane.

À la tête du bataillon bleu, quelques perfs à noter. L’ancienne Sandrine Gruda a terminé avec 16 points et 5 rebonds. Elle finit meilleure scoreuse de l’Équipe de France, dont trois autres joueuses ont atteint la barre des 10 points : Mamignan Touré, Alexia Chartereau et Janelle Salaun. Une belle prestation collective donc, notamment marquée par une grosse adresse depuis tous les coins du parquets : 51% à deux-points et 46% depuis le parking, y’avait de la filoche à tout-va côté Bleues ce vendredi soir à l’Espace François Mitterrand.

Tout juste à la moitié de leur préparation pour la grande messe du basketball européen en Slovénie et en Israël, les Françaises n’ont en tout cas pas laissé grand-chose en route. 73-61, puis 83-56 face à la Serbie avant de lâcher un +13 à la Chine, c’est sérieux et ça laisse augurer du bon pour la suite des événements. Marine Fauthoux, meneuse de l’Équipe de France, est d’accord mais garde les pieds sur terre.

“On se forge une confiance qui est importante pour la suite mais ce n’est pas parce que l’on gagne tout en préparation que ça sera pareil à l’Euro.” – Marine Fauthoux

Et si vous voulez vous faire votre propre avis, voilà le résumé complet, c’est cadeau.

La suite justement pour les Bleues, c’est une nouvelle affiche face à la Chine, dès ce soir à 19h30, encore à Mont-de-Marsan. Ensuite, l’EDF prendra la direction de Bourg-en-Bresse pour un stage final et deux derniers matchs de prépa face à la Grande-Bretagne les 9 et 10 juin. Ça donne encore trois victoires à aller chercher pour Jean-Aimé Toupane et ses filles, avant de débuter l’EuroBasket 2023 face à l’Allemagne dans la meilleure forme possible. 15 juin, 20h45 à Ljubljana, voilà la date et l’heure à retenir pour l’entrée en matière des Bleues dans la compét’.