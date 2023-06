Le marché de l’été en NBA ne commence que dans un mois mais les rumeurs vont déjà bon train au sein de la Grande Ligue. Parmi les dossiers qui reviennent assez souvent, celui de Kyrie Irving – futur agent libre – et une potentielle arrivée aux Lakers. Mais visiblement, les chances que cela se matérialise sont faibles…

Depuis le moment où Kyrie a envisagé de quitter les Nets, son nom a commencé à circuler aux alentours de la Crypto.com Arena de Los Angeles, terre de son ancien coéquipier LeBron James. C’est donc tout naturellement que les rumeurs reviennent sur le devant de la scène aujourd’hui, avec la fin de contrat d’Irving avec les Mavericks et la récente élimination en Playoffs des Lakers, plombés notamment par les mauvaises performances du meneur D’Angelo Russell.

Mais entre l’idée de voir Kyrie débarquer dans la Cité des Anges et la réalité, il y a visiblement un vrai gap.

“Si je devais donner un pourcentage de chances concernant une arrivée de Kyrie Irving aux Lakers, je n’irais pas très haut. Entre 10 et 15%. C’est quelque chose qui est possible, mais il y a tellement de facteurs qui doivent aller en faveur des Lakers pour que ça arrive.”

Ces mots, ils sont signés Jovan Buha, qui couvre les Lakers pour de The Athletic. L’insider a justifié ce chiffre en soulignant les différents facteurs en question, et en analysant les deux principaux scénarios.

Scénario 1 : le sign-and-trade

“Dans un monde idéal, ça se ferait via un sign-and-trade, mais les Mavericks ne semblent pas vouloir collaborer. Cela pousserait aussi les Lakers vers le hard-cap, ce qui les forcerait à prendre des décisions difficiles à l’avenir, et puis ils perdraient plusieurs éléments de l’équipe actuelle (Dennis Schroder, Lonnie Walker IV, et peut-être Rui Hachimura).”

Scénario 2 : Kyrie qui arrive en tant qu’agent libre

“D’une façon plus réaliste, Irving devrait accepter une grosse baisse de salaire pour signer aux Lakers en tant qu’agent libre, et il n’a pas indiqué vouloir faire cela. Et pour que ça soit possible, les Lakers doivent créer d’abord de la marge salariale en écourtant la profondeur de l’effectif.”

Vous l’avez compris, aucun des deux scénarios ne semble vraiment crédible à l’heure de ces lignes. Même si, d’après les sources de HoopsHype, aucun accord verbal n’aurait été établi entre Kyrie et les Mavericks au moment du transfert en février, le voir débarquer à Los Angeles reste assez illusoire.

La vraie priorité pour les Lakers aujourd’hui, c’est la prolongation de contrat d’Austin Reaves, révélation de la saison à L.A. et agent libre restrictif. Selon les derniers bruits de couloir, la franchise californienne serait prête à poser jusqu’à 100 millions de dollars (sur quatre ans, 25 millions la saison) pour conserver sa pépite, ce qui ajouterait un troisième gros contrat à la masse salariale après ceux de LeBron James et Anthony Davis.

Part 2 of my Lakers offseason mailbag:

— Chances LA pursues Kyrie Irving

— Their plans for the No. 17 pick

— The players more and least likely to return

— The three-guard lineups

— Max Christie’s development and more https://t.co/xwsANzqv4R

— Jovan Buha (@jovanbuha) June 2, 2023

Au final, les rumeurs concernant une potentielle arrivée de Kyrie Irving à Los Angeles semblent se reposer plus sur l’historique entre Irving et LeBron James (champions ensemble avec Cleveland en 2016), que sur une réelle possibilité. À chaque fois qu’Uncle Drew était en instance de départ ces derniers mois, ça parlait d’une réunion avec le King mais celle-ci ne s’est jamais concrétisée.

Les Lakers, auteurs d’une très belle deuxième partie de saison avec le noyau actuel, préfèrent probablement miser sur la profondeur et la continuité que sur une nouvelle association de stars. Et même si on aime le bling bling à L.A., c’est peut-être la meilleure chose à faire sachant que l’équipe sort d’une qualification en Finales de Conférence Ouest. Mais dans le même temps, on sait aussi que quand LeBron James veut quelque chose, souvent il l’obtient.

C’est spécifiquement pour cela qu’on gardera un œil sur le dossier Kyrie dans les semaines à venir…

Source texte : The Athletic