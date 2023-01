Parmi les joueurs du roster de Cleveland, il en est un qui connaît les Cavs depuis bien plus longtemps que ses coéquipiers : Kevin Love. Le vétéran joue actuellement sa neuvième saison chez les Cavaliers, neuf ans durant lesquels se sont déroulés des évènements qui marqueront Love à vie. Et justement, ce dernier nous a préparé une petite liste.

On aurait sans doute préparé la liste pour la saison prochaine, fêtant la décennie passée par Kevin Love sous les couleurs des Cavs, mais au lendemain de la performance historique de Donovan Mitchell, l’intérieur nous a devancé, et nous mâche le travail par la même occasion en nous préparant lui-même une petite sélection des moments les plus marquants de sa carrière depuis qu’il a enfilé le maillot de Cleveland.

No particular order but these top my time as a Cav Bron Game 1 2018 finals

Ky 55 vs Portland and 57 vs San Antonio

Don 71 tonight

Bron and Ky 41 a piece in game 5 down 3-2 2016 finals

Obviously my 34 point first quarter against Portland What am I missing? — Kevin Love (@kevinlove) January 3, 2023

… avec un petit oubli corrigé juste en dessous :

3-1*** — Kevin Love (@kevinlove) January 3, 2023

Six évènements particulièrement chers au Janitor donc, qui n’a pas souhaité leur donner un classement, et l’occasion pour nous de revenir sur ces six moments.

LeBron James au Game 1 des Finales 2018 :

Ironie du sort, la première date citée par Love est celle d’une défaite des Cavs. L’une des quatre donnant finalement aux Warriors leur sixième et avant-dernier titre. Mais malgré la défaite de la troupe de l’Ohio, on retient avant tout de cette soirée la performance monstrueuse du King pour tenter de maintenir Cleveland dans la course. Au final, 51 points, 8 rebonds et 8 assists pour le Cyborg, l’une des plus grosses perfs de l’histoire des Finales.

Kyrie Irving deux fois au-dessus des 50 points en 2014-15 :

Sans doute encore plus inattendu. On parle ici de deux matchs de saison régulière, même pas consécutifs. Mais avec un peu de recul, on peut comprendre qu’être le spectateur plus que privilégié du spectacle offert par Uncle Drew à l’époque ne laisse personne indifférent, même Kevin Love. Et quand on se penche sur les stats, on constate aussi la dinguerie : sur les deux matchs “Ky”, comme l’appelle son ex-coéquipier, cumule un extraordinaire 18/26 à distance (11/19 puis 7/7). Sniper Irving dans ses œuvres.

Donovan Mitchell et ses 71 points :

On ne parle pas de culture de l’instant ici, mais d’une authentique perf All-Time au scoring. Avec ses 71 points en Overtime cette nuit face aux Bulls, Spida intègre le club très sélectif des joueurs ayant dépassé les 70 unités en un match et se pose même sur la seconde marche en points générés. Un grand malade on vous dit. Même à 34 ans, le taulier de l’Ohio semble avoir été éberlué par le petit nouveau des Cavs. Qui plus est, lui non plus n’a pas été dégueu : 17 rebonds captés, pas mal pour le taulier.

LeBron et Kyrie, 41 points chacun en Finales :

Un Game 5 d’anthologie pour sonner la révolte la plus célèbre de l’histoire moderne en NBA. Rien que ça. 82 points à deux, parfaitement partagés, une victoire de patron à Oakland. Comment ne pas le citer ? Et pourtant, on est clairement pas sur le meilleur match de Mister Amour en carrière : 2 points, 3 rebonds et 1 assist en quasi 33 minutes, productivité max quoi. Pendant que Bron Bron et tonton Drew assuraient, Kevin bouffait les popcorns et admirait l’exploit.

Ses 34 points en un quart-temps en novembre 2016 :

On en venait à se demander si Kev’ allait à un seul moment évoquer un exploit personnel. Le seul de la liste, c’est ce premier quart-temps insensé face aux Blazers en début de saison 2016-17. Love et les Cavs viennent d’être sacrés champions pour la première fois de leur histoire (ça risquait pas d’arriver chez les Wolves…) et tout Cleveland est encore bourré de la parade, mais pas l’ancien d’UCLA. 34 points en un quart-temps, la deuxième plus grosse perf All-Time derrière le QT3 de Klay Thompson en 2015 face aux Kings. Monstrueux.

La remontée du 3-1 lead lors des Finales 2016 :

Et on termine par le “petit oubli” de Kevin : les Finales 2016. Une remontée qui reste gravée dans toutes les mémoires, face à l’équipe au meilleur bilan de régulière de l’histoire (73-9) comptant dans ses rangs le premier MVP unanime de tous les temps. Un storytelling invraisemblable, avec le Game 5 précédemment évoqué, le coup de poing sur la table au Game 6 et l’apothéose du Game 7. The Block, bien sûr, mais aussi ce shoot incroyable de Kyrie Irving pour crucifier les Warriors. Ce dont on se souvient moins souvent en revanche, c’est de l’action qui suit, et de la séquence défensive exceptionnelle de Kevin Love sur Stephen Curry himself. Le chef fait encore des cauchemars de ces 15 secondes, alors que K-Love se lève encore tout dur en y repensant.