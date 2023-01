Qu’est-ce qu’on vient de voir au juste ? Nan, on a du mal comprendre, on a cru que Donovan Mitchell avait planté 71 points. Ah, on nous dit dans l’oreillette qu’on avait très bien compris. Bon, bah comme disait un célèbre amateur de ballon rond, “après avoir vu ça…”.

Sérieusement, faut qu’on se pose deux minutes et qu’on discute de cette perf de malade mental là. SOIXANTE ET ONZE ???

Soixante et onze points. Soixante et onze. Incroyable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

On va revérifier une dernière fois, parce que nous même on y croit pas. Si si, c’est bien un 1 derrière un 7. On savait Spida capable de poser sa paire en acier trempé sur la table et de prendre la main au scoring, mais à ce point ? C’est du (quasiment) jamais vu. Combien ont fait mieux ? Trois joueurs. Dans L’HISTOIRE. Et pour aller encore un peu plus loin ? Visez donc ça :

Donovan Mitchell a été responsable de 99 points des Cavs cette nuit, avec 71 points et 11 passes décisives. C’est la 2ème plus grande performance de tous les temps, devant Wilt Chamberlain (104 points). La 2ème plus grande performance de TOUS LES TEMPS. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Voilà voilà où se pose l’artiste… Ah, et Spida n’avait “que” 16 points à la mi-temps pour info. Les Cavs prenaient l’eau à 18 longueurs de leurs adversaires, et là… le messie. 24 points dans le 3e quart, 18 dans le QT4 et 13 en overtime. I-nar-rê-table. Remontada conclue, tous les psychologues de l’Illinois se frottent les mains car les fans des Bulls sont partis pour 15 ans de thérapie. Ça va crier des grands “Non Donovan, pas les fesses !” en pleine nuit, on va rien comprendre.

Une perf All-Time qui traduit bien l’ambiance actuelle à Cleveland. Donovan Mitchell se sent bien, il a trouvé un groupe dans lequel il s’est parfaitement intégré, et l’équipe lui fait à 100% confiance pour prendre les rennes quand il faut. Là, il fallait, et Spida a répondu présent. Non, on veut dire il a répondu PRÉSENT.

Voilà pourquoi on reste debout la nuit. Pour ce genre de performance. Merci la NBA, quel bonheur 🙏❤️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Maintenant, on va tous retourner à nos vies (taf, cours, peu importe) mais on se sait. On est en train de vivre des moments historiques, alors autant en profiter tous ensemble.