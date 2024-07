Donovan Mitchell avait la possibilité de tester le marché en 2025, il ne le fera pas, puisque l’arrière a décider de prolonger chez les Cavaliers pour 3 ans et 150 millions de dollars.

Les derniers bruits de couloir laissaient entendre que Spida aurait pu demander son transfert dans un avenir proche, beaucoup d’équipes étaient d’ailleurs sur les rangs, mais Adrian Wojnarowski d’ESPN nous indique qu’il va finalement prolonger son bail dans l’Ohio pour 3 saisons et 150,3 millions de dollars. L’arrière décroche son contrat max, et c’est une bonne nouvelle pour les Cavaliers, qui pourront toujours compter sur ses performances de haut vol en Playoffs.

La direction que semble prendre la franchise a convaincu le joueur de parapher ce contrat. Après avoir engagé Kenny Atkinson comme coach après avoir licencié JB Bickerstaff, l’horizon semble un peu plus dégagé pour les Cavs, qui vont tenter d’amener ce projet plus haut que ne l’a fait le nouveau coach des Pistons.

BREAKING: Cleveland Cavaliers All-Star guard Donovan Mitchell has agreed on a three-year, $150.3 million maximum contract extension that includes a player option for the 2027-2028 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Vu6QXGyK57

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024

Toutefois, il va falloir du mouvement, car Donovan Mitchell veut aller en Finales NBA et remporter un titre, et en l’état, cela semble encore léger. D’autres mouvements pourraient encore avoir lieu à Cleveland. On pense notamment à Darius Garland, qui pourrait faire les frais de cette prolongation, étant donné qu’Evan Mobley est également mis au cœur du projet et que Kenny Atkinson, le nouveau coach des Cavs, adore Jarrett Allen (son ancien protégé aux Nets).

Je ne sais pas ce que ça veut dire concernant Darius Garland.

Evan Mobley est central au projet.

Jarrett Allen est un chouchou d’Atkinson.

Peut-être que la cote de Darius n’est pas ultra haute aujourd’hui, et qu’ils vont tester plus sérieusement le marché dans quelques mois.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2024

Spida n’a pas non plus laissé au hasard la durée de son contrat. En ne signant que pour 3 ans, avec une player-option pour la dernière saison, il se laisse deux ans pour essayer d’aller le plus haut possible, avant de pouvoir potentiellement tester à nouveau le marché à ses 30 ans, après 10 saisons passées dans la ligue, et ainsi être éligible à un nouveau contrat max XXL.

Les Cavaliers ont sécurisé leur meilleur joueur, au moins jusqu’en 2027, mais ils ont aussi du pain sur la planche pour le convaincre de rester. Et même s’il a l’air heureux de continuer à Cleveland, il en faudra forcément plus. Rendez-vous en 2027 pour savoir ce qu’il en est.

#LetEmKnow @cavs pic.twitter.com/QU1re4zn0G

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) July 2, 2024