Seulement trois matchs au programme cette nuit, mais absence de quantité ne veut pas dire absence de qualité. Du Wisconsin à l’Utah en passant par l’Oklahoma, ce ne sont pas les raisons qui manquent pour rester debout cette nuit.

# LE PROGRAMME

2h : Bucks – Wizards

Thunder – Celtics 3h : Jazz – Kings

# À NE PAS MANQUER

Les Boston Celtics, au sommet de la Conférence Est et de la Ligue, se déplacent ce soir à Oklahoma City, chez un Thunder qui n’a pas encore renoncé définitivement à une participation au play-in tournament (lol). Une rencontre qui promet une grosse bataille de scoreurs, puisqu’avec Jayson Tatum et Jaylen Brown d’un côté, et Shai Gilgeous-Alexander de l’autre, ce ne seront pas moins de 88,8 points de moyenne, répartis entre trois des onze meilleurs scoreurs de la Ligue cette saison, qui se donneront la réplique sur les lignes extérieures. De quoi donner du boulot aux défenseurs adverses, même aux meilleurs d’entre eux, à l’image de Marcus Smart du côté des joueurs de Joe Mazzulla et de Luguentz Dort pour ceux de Mark Daigneault. Toujours est-il qu’avec des raquettes amoindries de part et d’autre (Robert Williams III incertain côté C’s, Jeremiah Robinson-Earl et Aleksej Pokusevski absents côté Thunder), il y a de quoi voir dans ce match un bon spot de TTFL. Voilà, on vous l’avait dit, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas un enjeu sportif de fou malade entre les deux équipes qu’il n’y a pas de bonnes raisons pour regarder cette rencontre.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La bataille entre des Kings qui cherchent à consolider leur place dans le top 6 de l’Ouest et un Jazz qui espère ne pas trop s’en éloigner, le tout aggrémenté des retrouvailles entre Lauri Markkanen et Domantas Sabonis. Avec Collin Sexton absent côté Utah, et Malik Monk et Kevin Huerter incertains côté Sacramento, Mike Conley et De’Aaron Fox risquent par ailleurs d’avoir pas mal de boulot.

Le duel entre un ancien double MVP de saison régulière, Giannis Antetokounmpo et le tout récent MVP… de la semaine (bon, seulement à l’Est certes, mais quand même), Kristaps Porzingis, à l’occasion de Bucks – Wizards. Attention toutefois à l’infirmerie du côté des Daims, puisque le Greek Freak, mais aussi Jrue Holiday, ne sont pas totalement assurés d’être là.

Mine de rien, avec un Canadien, un Grec, un Letton et un Finlandais susceptibles de faire du sale ce soir, une potentielle belle soirée à venir pour les joueurs internationaux.

Demandez le programme, messieurs dames ! Une nuit placée sous le signe du scoring et des joueurs internationaux, voilà de quoi bien vous divertir.