À bientôt 74 ans, Gregg Popovich est toujours un homme plein de ressources, d’énergie et d’humour. Depuis plusieurs années, on se demande si le vieux monsieur va passer la main mais à chaque début de saison, rebelote, papy Gregg est toujours aux commandes des Spurs. Et quand on demande une date au principal intéressé, il trouve toujours un moyen d’éviter la question, avec style qui plus est.

On versera tous une larme quand Gregg Popovich quittera le monde de la NBA. Plus qu’une page qui se tournera, c’est un chapitre entier de l’histoire du basketball qui s’achèvera. Un long chapitre, long de plus de 26 ans déjà, et qui n’est toujours pas terminé. Chaque saison, on se dit que ça ne peut être que la dernière de Pop, et chaque saison on se trompe. Ah, pour faire des farces aux médias, coach Popovich a toujours été doué. La dernière en date ? La nuit dernière, quand il a été interrogé sur le timing de sa future retraite. Voilà la réponse :

I asked Spurs coach Gregg Popovich when he’d know it’s time to retire. “That’s a good question. Retire next week, 6 years from now, or after the season, I don’t think about that stuff. I think the little voice in my head will tell me that’s enough.” Full video is classic Pop 😂 pic.twitter.com/8ih62d9vMX — Michael Scotto (@MikeAScotto) January 3, 2023

“Bonne question. Prendre ma retraite la semaine prochaine, dans 6 ans ou à la fin de la saison, je ne pense pas à ce genre de choses. Je pense que la petite voix dans ma tête me dira quand ça sera fini. Si je suis fatigué de crier à mes joueurs ‘pourquoi tu te fais manger aussi souvent en backdoor ? Tu es capable de rester devant quelqu’un, non ? Peut-être que tu pourrais envisager de le toucher et de le gêner un minimum ? Peut-être que quand on prend un shoot tu peux revenir en défense avec un minimum d’intensité ? Ramène ton cul ici au lieu de traînasser.’ Quand vous n’avez plus envie de faire ça, alors c’est le moment d’arrêter.”

Du Gregg Popovich tout craché. Et pourtant, on pensait vraiment que la saison dernière serait, bah la dernière justement. Les Spurs ont entamé un projet de reconstruction et pour la toute première fois depuis 1997, les Spurs ne jouent même pas le top 10 de l’Ouest. Il ne reste plus aucun des tauliers de l’ère Tim Duncan – Tony Parker – Manu Ginobili, San Antonio a besoin de repartir sur de nouvelles bases, mais c’est un nouveau challenge que Pop semble accepter. En début de saison, on l’entendait dire aux fans avec sarcasme :

“N’allez pas à Vegas pour parier sur les Spurs cette saison.”

Alors, combien de temps encore pour le septuagénaire ?

Le tanking est intensif dans le Texas aujourd’hui, et la dernière fois que les Spurs étaient dans les bas-fonds du classement, ça a donné Tim Duncan. Après tout, pourquoi pas imaginer coach Pop gueuler sur Victor Wembanyama en Finales NBA d’ici 5 ans ? De toute façon, on est sûrs que le vieux a rencontré Nicolas Flamel et lui a chouré l’élixir de longue vie. Il coachera encore en 3023, mark my words.

Source texte : HoopsHype