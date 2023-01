Dans quelques semaines, le All-Star Game 2023 aura lieu à Salt Lake City ! Et comme chaque année, et bien c’est l’heure de voter. Gros blasphèmes, grands débats et énormes désaccords, l’heure des discussions endiablées est lancée autour des All-Stars. Prêts ? C’est parti pour l’apéro TrashTalk.

Seulement douze joueurs seront choisis parmi les stars de la Conférence Est et comme souvent, cela va faire des mécontents. Quels sont ceux qui sont déjà “lock”, ceux qui peuvent réserver le billet d’avion ? Quelle surprise pour la grande messe de février ? Qui sera laissé sur le carreau ? Et qui aura une étoile pour la première fois de sa carrière ? Beaucoup de questions, beaucoup de débats, des avis qu’on sera ravis de recevoir aussi dans les commentaires. Allez, on fait le point Conférence par Conférence en commençant par l’Est, avec nos 5 titulaires et nos 7 remplaçants ! C’est l’heure de se mouiller.

Vous connaissez la musique, on choisit un bon fauteuil, on prend un truc à grignoter et si on n’est pas d’accord on balance sa compo des All-Stars en réponse. On verra qui a la bonne boule de cristal comme ça.