Absent lors des derniers matchs des Hornets, Kelly Oubre Jr. va rester sur la touche un petit bout de temps. Tsunami Papi est effectivement sur le point de passer sur le billard pour se faire opérer de la main, et on ne le reverra pas avant plusieurs semaines.

4 à 6 semaines plus précisément.

Voilà la durée de l’absence de Kelly Oubre Jr. si l’on en croit l’insider Shams Charania de The Athletic. Une durée nécessaire pour soigner son bobo à la main gauche (sa main forte), qui ne date pas d’hier.

Sources: Hornets forward Kelly Oubre Jr. will undergo surgery on a torn ligament in his left hand and miss 4-to-6 weeks. Oubre – averaging a career high 20.2 points – suffered the injury in the first week of the season and has been playing through the pain on his shooting hand.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 3, 2023