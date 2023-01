Gêné par son genou depuis quasiment le début de l’exercice en cours, Jimmy Butler a déjà manqué quatorze rencontres depuis le coup d’envoi de la saison 2022-23. La star du Heat a d’ailleurs récemment révélé ne pas être au mieux. Jusqu’à quel point cela peut-il impacter la suite de la saison de la franchise floridienne ?

Ne pas avoir son franchise player à 100% n’est pas ce qu’il y a de plus pratique quand on a de grandes ambitions. Le Miami Heat, tout modèle de collectif soit-il, ne fait pas exception à la règle. Quand bien même Tyler Herro ou Bam Adebayo sont capables de step up en l’absence de Butler, il ne fait guère de doute que la franchise dirigée par Pat Riley se porterait bien mieux avec avec son sextuple All-Star en mesure d’enchaîner les matchs en pleine forme.

Les dernières déclarations de Jimmy Buckets, dont on connaît la réputation de joueur dur au mal, se voulaient sans doute rassurantes au sujet de ses pépins au genou. Pas dit cependant qu’elles aient l’effet escompté auprès des fans du Heat.

“Ça va dans la bonne direction, car je peux jouer. Je ne peux pas dire que je suis totalement en forme. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas. À chaque fois que je ne jouerai pas, je ferai quelque chose pour faire en sorte que ça aille mieux” – Jimmy Butler

On rappelle que le MIP 2015 a déjà fait face à quelques fâcheux antécédents avec cette partie de son corps. Lors de la saison 2017-18 qu’il avait disputée sous le maillot des Minnesota Timberwolves, Butler avait été opéré du ménisque peu de temps après le All-Star break, et était revenu sur les parquets de façon un peu précipitée à l’approche des Playoffs.

D’une façon plus générale, on parle d’un joueur dont la dernière saison à plus de 70 matchs disputés en saison régulière (hors le cas particulier de la bulle d’Orlando) remonte à une époque où Jayson Tatum, Donovan Mitchell ou encore Ben Simmons n’avaient pas fait leurs débuts dans la Ligue. Alors que le natif de Houston a fêté en septembre dernier ses 33 ans, et dispute actuellement sa douzième saison en NBA (n’est pas le King qui veut), la question d’un véritable load management pourrait bien devenir prochainement un véritable sujet du côté de South Beach.

Avec un bilan de 20 victoires pour 18 défaites et une septième place dans la Conférence Est, l’heure n’est pas à la panique du côté de Miami. Cependant, le cas Jimmy Butler ne pourra être négligé si les voisins de Rick Ross veulent bien figurer en postseason.

Sources : South Florida Sun-Sentinel via HoopsHype